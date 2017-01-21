Survivor 2017 haftanın hangi günleri yayınlanacak? TV8 canlı yayın

Her yayın dönemi reyting rekorlarında büyük başarılara imza atan Survivor yarışması başladı. Acun Ilıcalı tarafından özenle seçilen, bu sezon da büyük ses getirecek bir kadroya sahip olan Survivor 2017'de birçok ünlü isim var. 300 bin kişi arasından seçilen Gönüllüler takımına Göz6 adlı yarışmadan da Berna Keklikler ve Erdi Ünver katıldı. Her bölümü büyük mücadelelere sahne olan Survivor'ın yeni sezon ilk bölümü Acun Ilıcalı'nın sürprizleriyle başladı. Survivor'da yarışmacılar Survivor 2017'nin şampiyonu olmak için mücadele edecek.

SURVIVOR 2017 HANGİ GÜNLER SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Dominik'te çekimleri yapılan, cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Survivor 2017, şimdilik haftanın 3 günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. TV8 yayın akışında cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yayın akışında görülen Survivor yarışmasının başka günler de yayınlanıp yayınlanmayacağı şimdilik bilinmiyor. Önceki sezon haftanın 4 günü yayınlanan yarışma programı sonradan haftanın 5 günü yayınlanmaya başlanmıştı.

İŞTE SURVIVOR 2017 İLK BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.

SURVIVOR 2017'DEN İLK KARE

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği, 21 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak olan Survivor 2017 yarışmasından ilk fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. İşte o paylaşım!