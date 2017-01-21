Survivor 2017 hangi günler saat kaçta yayınlanacak? TV8 yayın akışı
Survivor 2017 bu akşam başlıyor. TV8'de ekrana gelecek olan yarışma programı Survivor 2017 için geri sayım başladı. Ünlüler ve Gönüllüler adıyla iki takımdan oluşan programın yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından özenle seçildi. Günlerdir heyecanla yarışmanın yayınlanmasını bekleyen izleyiciler bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü izleyecekler.
Her yayın dönemi reyting rekorlarında büyük başarılara imza atan Survivor yarışması bu akşam saat 20.00'de TV8'de başlıyor. Acun Ilıcalı tarafından özenle seçilen, bu sezon da büyük ses getirecek bir kadroya sahip olan Survivor 2017'de birçok ünlü isim var. 300 bin kişi arasından seçilen Gönüllüler takımına Göz6 adlı yarışmadan da Berna Keklikler ve Erdi Ünver katıldı. Her bölümü büyük mücadelelere sahne olan Survivor'ın yeni sezon ilk bölümü Acun Ilıcalı'nın sürprizleriyle başlayacak. Survivor'da yarışmacılar Survivor 2017'nin şampiyonu olmak için mücadele edecek.
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SURVIVOR 2017 HANGİ GÜNLER SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Dominik'te çekimleri yapılan, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2017 saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. 22 Ocak 2017 Pazar akşamı da yine aynı saatte ekrana gelecek. Şimdilik haftanın kaç günü yayınlanacağı kanalın yayın akışında bulunmuyor. Önceki sezon haftanın 4 günü yayınlanan yarışma programı sonradan haftanın 5 günü yayınlanmaya başlanmıştı. Bu sezon da haftanın 4 günü yayınlanması bekleniyor.
İŞTE SURVIVOR 2017 İLK BÖLÜM FRAGMANI
TV8 YAYIN AKIŞI
21 OCAK CUMARTESİ
15.00 Survivor Panorama / Canlı
18.00 Deliha / Yerli Sinema
20.00 Survivor 2017 / Yeni Bölüm
00.15 Katil Köpek Balığı / Yabancı Sinema
22 OCAK PAZAR
15.00 İşte Benim Stilim Haftanın Finali
20.00 Survivor 2017 / Yeni Bölüm
00.15 İşte Benim Stilim Haftanın Finali
SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU
Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı
Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.
SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.
SURVIVOR 2017 KADROSU İÇİN TIKLAYIN...
SURVIVOR 2017'DEN İLK KARE
Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği, 21 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak olan Survivor 2017 yarışmasından ilk fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. İşte o paylaşım!
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