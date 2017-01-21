Survivor 2017 İlhan Mansız kimdir nereli kaç yaşında?

Her sezon yayınlandığında reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'ın 2017 kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bunlardan biri de eski yıldız futbolcu İlhan Mansız. Futbolcu kimliği dışında oyunculuğuyla da adından söz ettiren İlhan Mansız Survivor 2017'de oldukça iddialı. İşte İlhan Mansız'ın kariyeri, yaşamı ve hakkında merak edilenler.

SURVIVOR 2017 İLHAN MANSIZ KİMDİR?

10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye'ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor'da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım'a kadar yükseldi.

Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü'nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra'Buz Pateni' yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV'deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu.

TELEVİZYON KARİYERİ DE VAR

2007 yılında Doktorlar dizisinde İlhan Mansız, kalp rahatsızlığı olan Ömer Güven adlı zengin bir adamı canlandırmıştır. Ömer karakteri geçirdiği kalp nakli ameliyatından bir süre sonra hayatını kaybetmiş, tüm mal varlığını hastanede aşk yaşadığı Dr. Zeynep karakterine bırakmış, Dr. Zeynep de bu parayla, hastanenin içinde, yoksul insanların ücretsiz tedavi görebilecekleri ve “Ömer Güven Polikliniği” adını taşıyan bir poliklinik kurmuştur.

Daha sonra Show TV’deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katılmış ve yarışmada birinci olmuştur. atv’de yayınlanan Para Taksi bilgi yarışması programında görev almıştır.

2008’de TRT’de yayına giren Dalgakıran dizisinde İlhan Mansız aşk üçgeni ortasında kalan bir balıkçıyı canlandırdı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.