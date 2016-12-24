Survivor 2017 kadrosunda son dakika gelişmesi

TV8’in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor’da yeni sezon yakında başlıyor. Survivor 2017 yarışmacıları belli olmaya başladı. Survivor 2017 kadrosu internet sitelerine sızdı. Bu kadro henüz resmi açıklama olmamakla birlikte içinde yer alan birçok ünlü heyecan uyandırdı. Survivor 2017 yarışmacıları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Kerimcan Durmaz Survivor 2017'de olacak mı? Survivor 2017 kadrosunda hangi ünlüler var? Bu sezon Best Star adı altında yayınlanacak Survivor 2017 yarışmacıları birbirinden ünlü isimlerden oluşuyor. Yarışma kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. İşte, Survivor 2017 yarışmacıları.

ACUN ILICALI'DAN SURVIVOR SÜRPRİZİ

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı bu sezon Survivor yarışmasında sürprizleri olacağını açıkladı. TV8 kanalının sahibi yapımcı Acun Ilıcalı, ünlü televizyon yöneticisi İrfan Şahin’le bir araya gelerek yemek yedi.

Acun Ilıcalı sektörde her zaman için desteğini gördüm dediği İrfan Şahin mekandan çıkarken bu sene ki Survivor için de müjdeli haberi verdi. Acun Ilıcalı Survivor 2017'nin hazırlıklarının tam gaz devam ettiğini söyleyerek "Herkes sürprizlerimi beklesin" açıklamasını yaptı.

KERİMCAN DURMAZ SURVIVOR 2017'DE OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Sonrasında çıkan haberlerde Kerimcan Durmaz'ın Survivor 2017 kadrosunda yer alacağı yazıldı. Kerimcan Durmaz için konseptte bazı değişiklik yapılacağı söylenmişti.

Kerimcan Durmaz (Sosyal Medya fenomeni) ismi çok konuşulmasına rağmen basındaki son haberlere göre Acun Ilıcalı ile şartlarda anlaşamadı. Bu durumda Kerimcan’ın yaşadığı saldırı sonrasında sessizliğe çekilmesinin de etkili olduğu düşünülüyor.

ELVAN ABEYLEGESSE

Elvan, 1982 yılında yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak Hewan Abeye adıyla Addis Ababa'da doğdu.Spora ilk kez arkadaşlarıyla futbol oynayarak başladı. Koşuculuk yeteneği keşfedilerek okuldaki beden eğitimi öğretmeni tarafından ondört yaşındayken atletizme yöneltildi.

2007 yılında Osaka’da oynanan Dünya Şampiyonası’nda 10.000 metrede gümüş madalya kazanan Abeylegesse, 2008 yılında Beijing’de oynanan Olimpiyat Oyunları’nda 5.000 ve 10.000 metre koşularında gümüş madalya kazanarak Olimpiyatlar’da koşu alanında Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran ilk isim oldu.

Berlin’de gerçekleşen 13. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 10.000 metre yarışını sakatlığından dolayı tamamlayamayan Elvan, koşu ayakkabılarını unutan rakibi Meselech Melkamu’ya kendi ayakkabılarını verdi. Bu cömert hareketi rakibine gümüş madalya getirirken, Elvan ise Pecs, Macaristan’da gerçekleşen bir törenle kendisine verilen Dünya Fair Play Ödülü’nün sahibi oldu.

Başarılı atletimiz, son olarak 2010 yılında Barcelona’da gerçekleşen Avrulpa Atletizm Şampiyonası’nda 5.000 metrede gümüş ve de 10.000 metrede altın madalya kazandı.

İDO TATLISES

İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlıses (d. 15 Şubat 1992; İstanbul), Türk şarkıcı ve DJ. "İbrahim ve Derya'nın oğlu" kısaltmasından, İdo adını almıştır. Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde sertifika eğitimi almıştır.

ENGİNCAN URAL

Engincan Ural, Sibelcan ve Hakan Ural'ın oğludur. Geçtiğimiz zamanlarda bıyık bırakması ile dizi yapımcılarının dikkatini çeken Engincan Ural bu teklifleri geri çevirmiştir ve eğitimine devam etmiştir.

NİHAT ALTINKAYA

28 Eylül 1979 yılında Karabük’te doğan Nihat Altınkaya, manken ve oyunculuk yapıyor. 2012 yılında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasını birinci tamamlayan Nihat, bir dönem profesyonel voleybol oynadı. Daha sonra boks eğitimi aldı ve Fenerbahçe Boks Kulübü’nde yer aldı. Yolda yürürken keşfedilerek hayatı değişen Altınkaya, önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başladı.

İLHAN MANSIZ

10 Ağustos 1975 tarihinde Kempten, Almanya'da doğdu. Annesi terzi, babası fabrika işçisi olan İlhan Mansız, 9 yaşındayken annesi kardeşi ve ablası ile birlikte ailesinin memleketi olan Eskişehir'e döndü. 4 yılını Eskişehir'de geçirdi ve ailesinin Almanya'da kalması sebebiyle geri döndü. Bu dönüşle birlikte futbol hayatı da orada başladı.

Samsun'da 3 sezon boyunca son derece başarılı bir performans gösterdi ve olaylı bir şekilde takım arkadaşı Tümer Metin ve Erman Güraçar ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta ilk sezonu olan 2001/2002 sezonunda başarılı performansını sürdürdü ve attığı 21 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayede Milli Takım'a kadar yükseldi.

Türk Milli Takımı'nın dünya üçüncüsü olarak tarihe geçtiği 2002 Dünya Kupası'nda üç gol attı. Ancak bu goller içinde çeyrek final maçında Senegal'e uzatmalarda (dakika 94) attığı altın gol hayatının en önemli golü oldu. Bu sayede tüm dünyada tanınır hale geldi.

BEGÜM YÜCETAN

2012 Survivor gönüllüler arasında yer alan Ece Begüm Yücetan 1988 yılında İzmir’de doğdu. Üniversite öğrencisi olan Begüm 180 boyunda 52 kilo. 2009 Miss Turkey finalisti olan Ece Begüm Yücetan modellik ve sunuculuk yapıyor.

AVATAR ATAKAN

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

SON SURVIVOR'DA NELER YAŞANMIŞTI

Survivor 2016'da birbirinden iddialı yarışmacıların mücadelesinin sonunda gülen taraf Survivor Avatar Atakan oldu. Serkay Tütüncü ile son ikiye kalan Avatar Atakan, SMS oylaması ile halk tarafından birinci seçildi.

Başından sonuna büyük heyecanın yaşandığı Survivor 2017'de yarışmacılar zorlu ada hayatının yanı sıra birbirileri ile de büyük mücadele yaşayacaklar. Survivor 2017 Gönüllüler takımından yer almak için başvuru ve seçim heyecanı yaşanırken Ünlüler takımının üyeleri de belirlenecek. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklama Survivor 2017'nin sürpriz isimlerle geldiğini açıklamıştı. Ilıcalı'nın "Söylesem çok gülersiniz" dediği isimlerin arasında Beşiktaş'ın Nijeryalı eski yıldızı Danial Amokachi ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın olduğu iddia edilmişti.

Survivor 2017 için başvuru formu doldurup, resmi başvuruda bulanan adaylar değerlendirmeye alınacak ve yapılan seçim sonucu Gönüllüler takımında yer almaya hak kazanacak.