Survivor 2017 kadrosunda son dakika sürprizi! Üçüncü ünlü isim belli oldu

Yayınlandığı her sezon izlenme rekorları kıran Survivor’da yeni sezon yakında başlayacak. TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2017 yarışmacıları belli olmaya başladı. Survivor 2017 kadrosunda olması muhtemel isimler internete sızdı. Bu kadro için henüz resmi açıklama olmamakla birlikte içinde yer alan birçok ünlü heyecan uyandırdı. Survivor 2017 yarışmacıları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Survivor 2017'ye katılması kesinleşenler kim? Survivor 2017 kadrosunda hangi ünlüler var? Bu sezon Best Star adı altında yayınlanacak Survivor 2017 yarışmacıları birbirinden ünlü isimlerden oluşuyor. Yarışma kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. İşte, Survivor 2017 yarışmacıları.

SERHAT AKIN SURVIVOR 2017 KADROSUNDA

Yıldız futbolcu Serhat Akın Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden Milli futbolcu Serhat Akın'ın Survivor 2017'nin 'ünlüler' takımında yer alacağını açıkladı.

Survivor 2017 ‘Ünlüler-Gönüllüler’ takımlarında yarışacak ismilerin seçimi devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yarışması’nın yeni sezon ekibine sürpriz bir isim daha dahil edildi. Önceki akşam Acun Ilıcalı, birinci ağızdan açıklama yaptı.

ACUN ILICALI: SERHAT AKIN KESİN OLARAK SURVIVOR’DA YARIŞACAK

Acun Ilıcalı muhabirlerin, “Yeni sezon kadrosunun seçimleri nasıl gidiyor?” sorusuna “Serhat Akın kesin olarak yarışacak” diye cevap verdi. Survivor’da oyuncu Furkan Kızılay’dan sonra eski Beşiktaşlı İlhan Mansız’ın da yarışacağı kesinleşmişti. Serhat Akın’la birlikte yarışacak ünlü sayısı üç oldu. Survivor 2017’nin şubat ayından itibaren ekrana gelmesi bekleniyor.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Niyazi Serhat Akın, 5 Haziran 1981 yılında Bretten'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

İLHAN MANSIZ KİMDİR?

İlhan Mansız, 10 Ağustos 1975 yılında Almanya’nın Kempten şehrinde doğdu. Aslen Kırım Tatarı olan İlhan Mansız, spor kariyerine futbol ile başladı. Millî buz patencisi olan. ve 4 büyüklerden birinde oynayan milli futbolcu, çeşitli dizi projelerinde de yer aldı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çekti. Augsburg takımıyla 1993'te Almanya Gençler Şampiyonluğu, bir sene sonra da Almanya Gençler Kupası'nın sahibi oldu. Ülkenin en eski takımlarından FC Köln'e transfer oldu. Futbol kariyerinin ilk adımlarını Almanya’da atan İlhan Mansız, ailesinin baskısıyla, Türkiye'deki futbol macerası başladı.17 Eylül 1995'te Altay SK karşısında kariyerinin ilk maçına çıktı. Almanya – Türkiye arasında gelip giden milli futbolcu, bir süre Samsunspor'da yer aldıktan sonra takım arkadaşı Tümer Metin ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol atma başarısını gösteren İlhan Mansız, 2005-2006 yılında MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Futbol kariyerindeki son resmi golü de, MKE Ankaragücü formasıyla 2005 yılında Süper Lig maçında Beşiktaş'a attı. Farklı dönemlerde sakatlıklar yaşayan ünlü futbolcu, 2009 Ekiminin sonunda futbola veda ettiğini açıkladı. Dalgakıran, Kızlar Yurdu, Doktorlar, Belalı Baldız gibi dizi projelerinde yer alan Mansız, Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katılmış ve yarışmada birinci olmuştur. Ayrıca Para Taksi bilgi yarışması programında da görev almıştır.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, (d. 30 Kasım 1990, İstanbul), Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır.Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir.