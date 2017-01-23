Survivor 2017 Sabriye Şengül kimdir? Kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Survivor 2017 yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. İzleyicilerin yarışmacıları tanıma isteği İnternette araştırma yapmalarına neden oluyor. TV8'de yayınlanan yarışma programı Survivor başladığı andan itibaren yine reytinglerde büyük başarılar elde etti. Survivor takipçileri dikkatle izledikleri Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki yarışmacıları mercek altına alıyor. Bunlardan biri de Ünlüler Takımında yarışan Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül. İşte Şengül hakkında merak edilenler...

SURVIVOR 2017 SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentbol oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor."

Sabriye Şengül, Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye Şengül sosyal medyada Survivor öncesinde bu mesajı yayınladı:

Gidiyorum... Bir Türk kadını olarak hayatta kalmaya, savaşmaya, ve kazanmaya gidiyorum. Sınırları zorlamaya, ölümüne mücadele etmeye gidiyorum.

İyi hatırlanarak, hakkımı yedirmeden en önemlisi hak yemeden savaşmak için gidiyorum...

Umarım bu güzel serüvenin sonu şampiyonlukla biter. Elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum!

Hayat; pes etmeyen ve cesaretli olanlara karşı her zaman bonkördür.

Ben pes etmeyeceğim. Cesur olacağım.

Allahın izniyle de şampiyon olacağım.

Hakkınızı helal edin.

Ve şimdi söz sırası bende...

Survivor başlasın ?????? Sabriye Şengül

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.