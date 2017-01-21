Survivor 2017 Şahika Ercümen kimdir kaç yaşında nereli?

Survivor yeni sezonda yarışmacılar arasında çok iddialı isimler yer alıyor. Bunlardan biri de 8 dünya rekorunu elinde bulunduran Şahika Ercümen. Acun Ilıcalı ve ekibinin aylardan beri yoğun olarak çalıştığı ve yarışmacılar konusunda çok titiz davrandığı Survivor 2017 başladı. Survivor takipçilerinin aylardır büyük heyecanla beklediği yarışmaya damga vuracak birçok ünlü isim var. Şahika Ercümen de bunlardan biri. Takipçileri Şahika Ercümen kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar gibi soruların cevabı yanında hayatını da merak ediyor. İşte merak edenler için Ercümen'in hayatı...

SURVIVOR 2017 ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Şahika Ercümen 16 Ocak 1985 Çanakkale doğumlu, Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusudur. Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur ve aynı zamanda Başkent Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Astım hastalığından dolayı çok zor bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Şahika Ercümen, sualtı sporlarına başlamasını hayatının dönüm noktası olarak kabul ediyor. Sualtı Sporları Milli Takımı’nda sualtı hokeyi, sualtı rugbysi, monopalet ve serbest dalış branşlarında 100 üzerinde ulusal şampiyonluk ve rekorunun yanı sıra 8 tane de Dünya Rekoru sahibi olan Şahika Ercümen, spor kariyeri dışında diyetisyenlik yapıyor ve sualtı belgeselciliği ile uğraşıyor.

Doğanın korunması, nesli tehlike altında olan canlılar ve engelliler ile dalış gibi sosyal sorumluluk projelerini aktif olarak yürütmekte olan Şahika Ercümen, pek çok kurum ve kuruluş için başarı ve motivasyon seminerleri de vermekte. Yoğun seyahatler ve antrenman kampları dolayısı ile farklı dilleri ve kültürleri araştırmaya, kitap okumaya düşkün olduğunu ifade eden Şahika Ercümen, sürekli yurtdışı turnuvalara katıldığı için ev yemeklerini çok özlemekte...

Şahika Ercümen Survivor'a katılma sebebini “inanırlarsa her şeyi yapabileceklerini göstermek” ve “insanlara ilham olmak” olarak tanımlıyor. En büyük amacını ise; “Survivor'da yarışırken hayallerimi daha büyük kitlelerle paylaşıp birlikte çoğaltmak" olarak tanımlıyor.

2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.

11 Şubat 2011 tarihinde Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de bayanlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır. Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metre idi. 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki dünya rekorunun sahibi olmuştur. Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir rekor daha kırmıştır.

22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak dünya rekosunun sahibi olmuştur. Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir dünya rekorunun sahibi olmuştur.

19 Ocak 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen "61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri"'nde Ercümen 2014 yılının sporcusu ödülünün sahibi olmuştur.

Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic’e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı. Yine Çanakkale boğazında Anzak gününde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcularla dalış yaparak su altından barış mesajı verdi. Ercümen 2015 yılının Haziran ayında 125 yıl önce Japonya'nın Kushimoto kenti yakınlarında batan Osmanlı gemisi Ertuğrul'a saygı dalışı gerçekleştirdi.

Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda paletli sabit ağırlık ip destekli dalış kategorisinde 72 metreye ulaşarak kendine ait 70 metrelik Türkiye rekorunu kırdı ve birinciliği elde etti.

22 Ekim 2016 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Değişken Ağırlıklı Paletli alanında 110 metreye dalarak CMAS onaylı yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Bu rekorunu "Şehitler İçin Tek Nefes Tek Yürek" pankartı açarak şehitlerimize adamış, şehit çocuklarına destek projesi "Turkuazın Çocukları Projesi"ne desteğini açıklamıştır. Bu rekorla su altında en derine inen insan unvanını almıştır. Ardından; 24 Ekim 2016'da, Kaş-Hidayet Koyu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. yılına ithafen Değişken Ağırlıklı Paletsiz alanında 93 metre dalarak iki gün arayla ikinci bir rekora imza atmıştır.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.