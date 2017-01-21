Survivor 2017 Serhat Akın kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Yayınlandığı her sezon reyting rekorlarına imza atan Survivor yarışması bu akşam saat 20.00'de TV8'de başlıyor. Birbirinden iddialı 24 ismin yer aldığı yarışmada Ünlüler takımında yer alan Serhat Akın büyük dikkat çekti. 5 Haziran 1982 yılında Bretten'de dünyaya gelen eski yıldız futbolcu Serhat Akın Survivor 2017 kadrosunda seyirciler tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek isimlerin başında geliyor. İşte Serhat Akın kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabı...

SURVIVOR 2017 SERHAT AKIN KİMDİR?

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda yer alan Türk eski millî futbolcu Serhat Akın 5 Haziran 1982 yılında Bretten'de dünyaya geldi. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynadı ve futbolu bıraktı.

Akın, 1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına kadar yükseldi.

Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer oldu. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer oldu bir sonraki sezon ise RSC Anderlecht'e geri döndü. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilendi ancak Serhat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli golcü 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaştı. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor'a geçti. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer oldu ve burada futbolu bıraktı.

1999 yılında 4 kez Türkiye U-17 formasını giymiştir, aynı yıl içerisinde 3 kere de Türkiye U-18 formasını giymiş 4 gol atmıştır. 2000 yılından 2002 yılına kadar da Türkiye U-21 formasını 22 kere giymiş ve 12 gol kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli takım formasıyla 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. Serhat Akın, Erzincan'lı olması sebebiyle Millî Takım da genelde 24 numarayı giymiştir.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.