Survivor 2017'ye müthiş kadro İşte Survivor 2017 başlama tarihi

Yayınlandığı her sezon izlenme rekorları kıran Survivor’da yeni sezon 21 Ocak'ta başlıyor. TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2017 yarışmacıları belli oldu. Survivor 2017 ünlüler ve gönüller isim isim tam listesi haberimizde. Survivor 2017 yarışmacıları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Survivor 2017 kadrosunda hangi ünlüler var? TV8'de 118 gündür yayınlanan Göz6 adlı yarışmadan kimler Survivor'a katıldı? İşte, Survivor 2017 yarışmacıları ve haklarında bilinmeyenler.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katılacağı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin ve Tuğçe Melis Demir.

SURVIVOR'A GÖZ6 EVİNDEN KATILACAK SON 2 İSİM BELLİ OLDU

Göz6 evinden ise 1 kadın ve 1 erkek şampiyon olarak Survivor 2017'ye katılmaya hak kazandı. Göz6'da 4 aydır süren müthiş mücadelenin ardından kızlar takımından şampiyon olan Berna Keklikler ve erkekler takımından Erdi Ünver oldu.

Göz6 yarışmasının büyük finali Öykü Serter’in sunuculuğu ile gerçekleşti. Kızlar ve erkekler takımının birincilerinin belli olacağı final programında Survivor 2017’ye direkt olarak katılacak isimler de belirlendi. Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada 2 aday hayallerine veda ederken Erdi ve Berna Keklikler hem şampiyon olmanın gururunu hem de Survivor 2017’ye direkt olarak katılmanın mutluluğunu yaşadı.

SURVIVOR 2017 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

‘Survivor’ her yıl şubat sonu, mart başı gibi başlıyordu. Yarışmanın finalini ‘Ramazan Bayramı’ndan önce yapmak isteyen Acun, bayramın bu yıl da 10 gün öne gelmesi nedeniyle ‘Survivor 2017’nin ilk yayınını 21 Ocak Cumartesi akşamı yapılacak. İşte 21 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak Survivor 2017'nin ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ve onlar hakkındaki bilgiler...

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER TAKIMI

SURVIVOR 2017 İLHAN MANSIZ KİMDİR?

10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye'ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor'da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım'a kadar yükseldi.

Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü'nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra'Buz Pateni' yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV'deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu. Mansız 2007 yılında ise Doktorlar dizisinde kalp rahatsızlığı olan Ömer Güven adlı zengin bir adamı canlandırdı.

SURVIVOR 2017 SERHAT AKIN KİMDİR?

Survivor 2017 kadrosunda olacağı açıklanan Türk eski millî futbolcU Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynadı ve futbolu bıraktı.

Akın, 1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına kadar yükseldi.

Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer oldu. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer oldu bir sonraki sezon ise RSC Anderlecht'e geri döndü. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilendi ancak Serhat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli golcü 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaştı. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor'a geçti. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer oldu ve burada futbolu bıraktı.

SURVIVOR 2017 ŞAKŞUKA TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Survivor 2017 yarışmacısı Tarık Mengüç 17 Ocak 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve söz yazarı olan Tarık Mengüç, Şakşuka isimli şarkısı ile milyonlara kendini duyurdu.

Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı. İlk bestesi “Nazar değmesin” adlı eseridir.

Daha önce, Sibel Can’a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a “Degaje” gibi birçok ünlü isme bestesini veren Tarık Mengüç ‘sanatsal’ şarkılar yaptığını söylüyor. En son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almaktadır. Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı. Şahin Özer’in son keşfi olan Tarık Mengüç ilginç giyimi, kıyafeti, saçı, makyajı ve tarzı ile kendini gösteriyor.

Sözü ve müziği kendisine ait olan albümle de aynı adı taşıyan 2004 yapımı “Şakşuka” isimli parçasına, yönetmen Kemal Başbuğ yönetiminde çekilen klipte kendisine yine beş dansçı özel koreografileriyle eşlik etti.

SURVIVOR 2017 ÇILGIN SEDAT KAPURTU KİMDİR?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu 1973'te İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan Kapurtu 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynadı. Müzige Tar ve cümbüş ile başladı. Bağlama, davul, bateri, klavye ve kanun çalabilen Sedat Kapurtu yıllarca karate, kickbox, ve tekvando sporlarıyla ile ilgilendi. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başladı ve 1 Temmuz 2011'te futbola veda etti.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen Çılgın Sedat iki erkek çocuk babasıdır.

2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adlı televizyon programına imza attı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.

SURVIVOR 2017 FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Furkan Kızılay, Survivor 2017'de yarışacak ilk isim olmuştu. Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay, Survivor 2017'de mücadele edecek.

30 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmıştır.

SURVIVOR 2017 ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye adına ter döktü.

SURVIVOR 2017 ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, 1985 yılında Çanakkale'de doğdu. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan ve aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam eden Ercümen; serbest dalışta Türkiye rekorunun son sahibi.

2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.

11 Şubat 2011'de Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de bayanlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır. Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metreydi. 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki dünya rekorunun sahibi olmuştur. Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir rekor daha kırmıştır.

22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak dünya rekosunun sahibi olmuştur.Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir dünya rekorunun sahibi olmuştur.

SURVIVOR 2017 BERNA ÖZTÜRK KİMDİR?

Survivor 2017 yarışmacılarından Berna Öztürk, 28 Mart 1984 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Berna Öztürk, ünlü sanatçı Tarkan'ın bir zamanlar uzun süre birlikte olduğu Bilge Öztürk'ün kardeşidir.

Deli dolu, çılgın karakteriyle tanınan ünlü dj, kite board eğitmenliği yapmakta ve bu spor dalında milli sporcu ünvanına sahiptir.

SURVIVOR 2017 SEMA APAK KİMDİR?

Milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet. 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır

Sema Aydemir-Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak'tan Ali isminde oğlu bulunan 31 yaşındaki Atlet Survivor 2017 kadrosuda yarışacak.

SURVIVOR 2017 PINAR SAKA KİMDİR?

Kısa mesafe koşucusu Pınar Saka Kasım 1985'te doğdu. 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışan sprinter; İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x 400m bayrak kategorisinde yarıştı. Takım arkadaşları Birsen Bekgöz, Özge Gürler ve Binnaz Uslu'yla beraber 3:40.75' dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

SURVIVOR 2017 SEDA DEMİR KİMDİR?

Survivor 2017 yarışmacısı Seda Demir 8 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Seda Demir, fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı.

Seda Demir ilk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

SURVIVOR 2017 SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Türk kickboksçu Sabriye Şengül 1988'de Trabzon'da doğdu. Spora hentbol oynayarak başlasa da 2006'da boksa geçti. Şengül, Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

SURVIVOR 2017 BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

25 Şubat 1989 Almanya doğumlu olan Berna Keklikler 3 senedir İstanbul'da yaşamaktadır. Ekonomi okumaktadır. Almanya güzellik yarışması olan Miss Turkuaz Germany kazanmış ve modellik yapmaktadır.

SURVIVOR 2017 ERDİ ÜNVER KİMDİR?

Göz6 yarışmasında asabi tavrı ve tartışmaları ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Erdi Ünver, 1988 doğumludur. Bayrampaşa'da yaşayan Erdi Ünver aslen Kırklarelilidir. Gümrük komisyoncusu olarak çalışmaktadır.

SURVIVOR 2017 OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Survivor'un yeni sezonunda bulunan sporcu kökenli yarışmacılardan bir diğeri de Ogeday Girişken oldu.“Ben aç kalmaktan korkmam, onlar benimle yarışmaktan korksun” diyen başarılı yarışmacı Fenerbahçe kürek takımında lisanslı sporcu olarak yer aldı.

SURVIVOR 2017 GÖKHAN GÖZÜKEN KİMDİR?

Büyük yarışa hazır olduğunu ifade eden 34 yaşındaki yarışmacı, boksun yanı sıra vücut geliştirme sporu ile de yakından ilgileniyor. 1.92 boyunda ve 86 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen yarışmacı sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.Foto modellik ve oyunculuk da yapan Gözükan geçtiğimiz aylarda Kaderimin Yazıldığı gün adlı dizide yer almıştı. Seda İnci isimli sözlüsü olan yarışmacı tanıtım videosunda "Size savaşmayı öğretebilirim ama cesareti asla" diyerek iddiasını ortaya koydu.Gönüllüler takımı içerisinde yer alan yarışmacının Survivor 2017'nin yeni sezonuna damga vurması bekleniyor.

SURVIVOR 2017 FULYA ŞAHİN KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu olan Fulya Şahin, Trakya Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamladı. "Ben Fulya, adımı kazımaya geldim" diyerek iddialı bir açıklama yapan Şahin'in yarışmadaki performansı merak konusu oldu.

SURVIVOR 2017 DENİSA KİMDİR?

İzmir doğumlu olan 19 yaşındaki yarışmacı Youtube'a yüklediği vine videoları ile tanınmıştı. Tam adı Denisa Gültekin olan yarışmacı adadaki yılanlardan korkmadığını ifade ederken kendisinin de yılanlarla birlikte yaşadığını dile getirdi.

SURVIVOR 2017 FULYA ŞAHİN KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu olan Fulya Şahin, Trakya Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamladı. "Ben Fulya, adımı kazımaya geldim" diyerek iddialı bir açıklama yapan Şahin'in yarışmadaki performansı merak konusu oldu.

SURVIVOR 2017 ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Survivor gönüllüler takımında bu sezon yarışacak olan Elif Şadoğlu 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ataşehir'de bulunan bir yaşam merkezinde fitness eğitmenliği yapan Elif Şadoğlu kaslı yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SURVIVOR 2017 ESER WEST KİMDİR?

Vücudunun büyük bir bölümünü dövme ile kaplayan Eser West, 1990 yılında New York’ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West ABD’den Türkiye’ye gelmesinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programına katılmıştı.

1.75 boyunda olan damat adayı 80 kilo ağırlığına sahipken yarışmada Cansel Çördük ile aşk yaşamıştı. Babası ABD’li olan West, yarışmanın ardından sevgilisi ile aşk yaşamaya devam ederken yeni aşk hayatı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. La Guardia Communitiy College üniversitesinde eğitim hayatını tamamlayan West bir süre önce Hande Yener’in klibinde yer almıştı.

SURVIVOR 2017 BURÇAK TUNCER KİMDİR?

1992 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Burçak Tuncer kendisini sanat alanında geliştirmeyi amaç edindiğini söyledi. Resim dalında birçok birinciliği bulunan Burçak Tuncer, Çeşme'de bulunan sanat galerisinde kişisel sergisini sanatseverler ile buluşturmuştu.

SURVIVOR 2017 TUĞÇE MELİS DEMİR KİMDİR?

Denisa ile birlikte Survivor'un yeni sezonunda en genç yarışmacılar arasında yer alacak Tuğçe Melis Demir 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Tuğçe Melis Demir milli takımın buz hokeyi kadrosu içerisinde bulunarak birçok farklı yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

SURVIVOR 2017 VOLKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

"Ben Volkan. Survivor’da emir komuta bende” diyerek yarışmadaki iddiasını ortaya koyan Volkan Çetinkaya TSK'nın Ordu Milli Takım sporcusu olarak Türkiye'yi farklı platformlarda temsil etmişti. Vücut geliştirme sporu ile de yakından ilgilenen Çetinkaya 21 Ocak'ta yayınlanacak Survivor'da gönüllüler takımı adına mücadele edecek.