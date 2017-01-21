Survivor 2017 Tarık Mengüç kimdir nereli, kaç yaşında?

Survivor Tarık Mengüç, Ünlüler Takımında bu sezon yarışmanın en yaşlısı olarak yer alıyor. Yayınlandığı sezonlarda reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor TV8'de Acun Ilıcalı yapımcılığında ekrana geliyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de Şakşuka adlı şarkısıyla ünlenen Tarık Mengüç oldu. Yarışmadaki performansı yakından takip edilen Tarık Mengüç'ün ne yapacağı ise merak konusu oldu. İşte, Survivor'ın bu sezon en yaşlı yarışmacısı olan Tarık Mengüç kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabı...

SURVIVOR 2017 TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Survivor 2017 yarışmacısı Tarık Mengüç 17 Ocak 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve söz yazarı olan Tarık Mengüç, Şakşuka isimli şarkısı ile milyonlara kendini duyurdu.

Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı. İlk bestesi “Nazar değmesin” adlı eseridir.

Sibel Can’a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a “Degaje” gibi birçok ünlü isme beste yapan Tarık Mengüç'ün en son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almıştır. Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı. Şahin Özer’in son keşfi olan Tarık Mengüç ilginç giyimi, kıyafeti, saçı, makyajı ve tarzı ile kendini gösteriyor.

Sözü ve müziği kendisine ait olan albümle de aynı adı taşıyan 2004 yapımı “Şakşuka” isimli parçasına, yönetmen Kemal Başbuğ yönetiminde çekilen klipte kendisine yine beş dansçı özel koreografileriyle eşlik etti.

2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümünün ardından 2007'de Lakerda isimli albümünü çıkarmıştır. 2009'da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle “İnadına 35 Derece” isimli albümünü çıkardı. Tarık Mengüç son olarak 4 Ekim 2011'de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı.

TARIK MENGÜÇ ALBÜMLERİ

Sakız – 2014

Rock’n Coke’ta Ben Niye Yokum – 2013

Tek Kişilik Orduyum- 2011

İnadına 35 Derece – 2009

Lakerda – 2007

Şakşuka – 2004

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2004 – Cennet Mahallesi (Konuk oyuncu)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

2012 – İkizler firarda

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.