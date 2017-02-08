Survivor 2017'de elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'de elenen isim bakın kim oldu? Dokunulmazlık ödülünü kaybeden Ünlüler takımı adadan gitmesini istediği iki kişiyi belirledi. Ünlüler takımından Sabriye ve Adem oldu. Gönüllüler takımında ise Denisa ve Erdi oldu. Peki bu dört isimden hangisi adaya veda etti?

Dün akşam ada konseyinde Acun Ilıcalı, adaya veda eden ismi şöyle açıkladı. SMS oylamaları şu an elime ulaştı. En az oyu alan isim Denisa oldu dedi.

Denisa'nın son sözleri ne oldu?

İsmimi duyunca kötü oldum. Yapacak bir şey yok. Halkımızın kararı böyleymiş. Belki benim için böylesi daha iyi olacak. Şunun için mutluyum. Böyle güzel ve büyük bir projede yer aldım. Survivor benim için burda bitmiş olsa da içimdeki Survivor ruhu asla ölmeyecek. Çünkü dediğim gibi ben kendimi hep buraya ait hissettim. Diyecek bir şeyim yok başka.

Denisa kimdir?

Survivor Denisa, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Milli sporcu olan yarışmacının, Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyonluğu vardır.

Denisa ilk konsey öncesi bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ogeday ile konuşmuştu. Eleme potasına girmek istemediği için Ogeday'dan güçlü ve elenmeyecek birinin (Eser West) adını yazmasını istemişti.

Eser'in de onayını alan Denisa'nın bu fikri hem Ogeday hem de adadaki birçok isim tarafından kabul edilmişti.

Bunun üzerine Ogeday taktik olarak ilk konseyde elenecek isim olarak Eser West'in adı verdi.



Tahmin edildiği gibi Eser adada kaldı ve en az oyu alan Fulya Survivor'dan elendi. Bireysel dokunulmazlık sahibi Volkan'ın adını verdiği Fulya'nın adaya veda ederken söylediği "Kulis yapıldı. Benim hakkım yendi. Hakkımı helal etmiyorum" sözleri hem Ogeday'ı hem de gönüllüler takımını etkiledi. İkinci hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler konseyinde ismi en çok yazılan Denisa oldu.

İlhan ve Fatih'in olay kavgasından sonra yüzleştiler

Oyun alanında aralarında gerginlik oluşan İlhan ve Fatih'e konseyde söz hakkı verildi. Aralarında tansiyonun yükseldiği ikili konseyde yüzleşti. Acun, Oyun alanında tansiyon yükselebileceğini söyledi. Bu kadar yükselecek ve gerilim yaşayacak geçmiş mi var diyerek Fatih ve İlhan'a yöneltti soruyu.

İlhan, Daha öncesi aramızda hiçbir şey geçmedi. Oyun sonrası sözlü ve fiziki bir tahrik oldu. Ben de dayanamayıp üzerine yürüdüm.

Fatih, Benim tek isteğim saygı, saygı olduğu sürece hiç kimsenin arasında bir problem olacağını düşünmüyorum. Benim sözlü bir tahrikim olacğını hiç düşünmüyorum. Ben hayatım boyunca kimseyi sözlü tahrik etmedim. Yani umarım durulur bunlar saygı aramızda kalır.

İlhan , Saygıdan bahsediyor ama saygısızlığı yapan kendisini kafa atmaya çalışan bir insana gösterilebilecek bir tepki gösterdiğimi düşünüyorum.