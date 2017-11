Survivor 2018 All Star kadrosu belli mi Survivor 2018 All Star fragmanı izle ne zaman başlayacak Survivor 2018 All Star kadro kimler var? Survivor 2018 All Star fragmanı TV8 izleyicisiyle buluştu mu? sorusu merak edilen konular arasında. Ekranların büyük merakla beklenen Survivor 2018 All Star ile ilgili yeni gelişmeler gelemeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in ilk ismini açıklamıştı. Ilıcalı'nın ardından bir bomba da Turabi'den geldi. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez yarışmaya katılacağını duyurdu. Peki Survivor 2018 All Star ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte, Survivor All Star ile ilgili son gelişmeler!

0 x Survivor 2018 All Star merakla beklenirken, izleyiciler Survivor ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyorlar. Yarışmanın başlayacağı tarih henüz kesinleşmemişken, yarışmaya katılacak iki isim belli oldu. Milyonlarca izleyici merak içerisinde Survivor 2018 All Star yarışmasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte yarışma ile ilgili son dakika gelişmeleri Survivor 2018 kadrosu kimlerden oluşuyor... Yayınlandığı andan itibaren reyting rekorları kıran yarışmanın bu sene de oldukça ilgi çekmesi bekleniyor. Milyonlarca kişi büyük bir merakla yarışmanın başlayacağı tarihleri merak ediyor. İşte bu haberimizde tüm bu soruların cevaplarını bulabileceksiniz... Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır. İşte Survivor All Star ile ilgili şuana kadar yaşanan gelişmeler.



Merakla beklenen Survivor 2018'den ilk fragman geldi. İki kere şampiyon olan Turabi Çamkıran, 3. kez Survivor'da yarışacak. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın bu sezonki ilk fragmanı geldi. Yeni Survivor'ın ilk isimi Turabi Çamkıran oldu. Genel olarak, Ocak ve Şubat aylarının sonlarına doğru başlayan yarışmanın, 2018 yılında da bu zaman dilimi içerisinde başlaması bekleniyor. Iğdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir.



Ilıcalı twitter'dan 'Survivor 2018’de bir ilk yaşanacak! Bir takım bugüne kadar yarışan isimlerden en öne çıkan 'All Star’lar, diğer takım yeni başvurulardan gelecek yepyeni Gönüllüler! All Star kadrosunu çok yakında açıklamaya başlayacağız.' mesajını yazdı.



SURVİVOR'A GİDECEK İKİ İSİM ŞÖYLE



Cumali Akgül



Turabi Çamkıran



TURABİ ÜÇÜNCÜ KEZ SURVİVOR'A GİDİYOR



Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor.



Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.



İLK YARIŞMACI CUMALİ AKGÜL



Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.







SURVİVOR 2018 KADROSUNDA KİMLER VAR?



Iğdır Suveren Köyü'nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk'ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu.



TURABİ ÇAMKIRAN BÖYLE DUYURDU







GEÇTİĞİMİZ SENELERİN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLERDİ?



SURVİVOR 2017 KADROSUÜNLÜLER TAKIMI



Adem Kılıççı,Serhat Akın,Berna Öztürk,Sedat Kapurtu,Furkan Kızılay,Seda Demir,Tarık Mengüç,Sema Apak, Pınar Saka,Şahika Ercümen,Sabriye Şengül: GÖNÜLLÜLER TAKIMIGökhan Gözükan,Fulya Şahin,Ogeday Girişken,Denisa,Elif Şadoğlu,Eser West,Burçak Tuncer,Tuğçe Melis Demir:,Volkan Çetinkaya, Berna Keklikler ve Erdi Ünver







SURVİVOR 2016 KADROSU ÜNLÜLER TAKIMI



Serkan Erca,-Ezgi Avcı,Eda Akkaya,Nagihan Karadere,Ebru Öztürk,Çağan Atakan Arslan,Tuğba Özay,Yunus Günçe,İbrahim Yattara,Yılmaz Morgül



GÖNÜLLÜLER TAKIMI



İBRAHİM GİYDİRİ,-GİZEM MEMİÇ,EFECAN DİANZENZA,NİHAL CANDAN,SEMİH ÖZTÜRK,ZAFER METE,DAMLA CAN,SERKAN TÜTÜNCÜ,AYLİN ŞALLI,GİZEM KERİMOĞLU



SURVIVOR NEDİR?



Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir.

