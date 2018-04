Survivor 2018 yeni format 1 nisan şakası mı? Survivor elemeye kimler kaldı? soruların yanıtları araştırılıyor. 1 Nisan akşamı ekranlara gelen Survivor'un 2018'in yeni bölümü oldukça önemli gelişmelere sahne oldu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı radikal bir karar alarak Survivor 2018'de konsept değişikliği yapacaklarını ve Survivor 2018 All Star konseptinin artık sonlanacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, bu yeni konseptin adının ise, 'All Star All Star'a Karşı' olduğunu söyledi. Survivor izleyicileri ise Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni konseptin detaylarını merak edip araştırıyor. İşte Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2018 yeni formatı ile ilgili yapılan son açıklamalar...



Survivor'un yapımcısı ve sunucusı Acun Ilıcalı bu akşam sosyal medya hesaplarında yaptığı "Akşamı bekleyin" açıklamasının ardından Survivor 2018'in geleceği hakkında son derece önem kararlar alındığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2018'de artık Ünlüler ve Gönüllüler konsepti olmayacak bunun yerine, Survivor All Star All Star'a Karşı adı verilen yeni sisteme geçilecek. Peki, Survivor All Star konsepti neden bitti? Survivor All Star All Star'a Karşı konsepti nasıl olacak? İşte, vatandaşların büyük bir merakla araştırdığı Survivor 2018'in yeni konsepti hakkında merak edilen her şey...



Survivor'ın 1 Nisan akşamı ekranlara gelen eleme gecesinde Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler arasındaki güç dengesinin bir türlü sağlanamaması sebebiyle Survivor 2018'in konseptinin değiştirileceğini söyledi. Ilıcalı, Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini bunun yerine daha uygun olacaklarını düşündükleri Survivor All Star All Star'a Karşı konsepti ile yarışmaya devam edeceklerini duyurdu.



Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre Survivor'un yeni konsepti şöyle olacak; All Star takımı 6'ya 5 şeklinde ayrılacak ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından bölünmüş takımlara geçecek. Acun Ilıcalı yeniden belirlenecek olan takımların 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde açıklanacağını da sözlerine ekledi. Acun Ilıcalı söz konusu format değişikliğini açıkladıktan sonra Merve ve Sema gözyaşlarını tutamadı.