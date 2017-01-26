Survivor 5. yeni bölüm fragmanı Gönüllüler adasında ipler gerildi

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamı ekrana gelecek 5. bölümde ortalık fena karışacak. Özellikle Gönülüllerden Fulya'nın ilk elenen olması moral bozukluğuna neden olurken adada keskin kutuplaşmalara neden oldu. Yeni bölümde Erdi'nin isyanı ise adaya damga vuracak. İkinci haftası itibariyle beş gün yayınlanacak olan yarışmanın yeni haftası cuma akşamı ödül oyunuyla başlayacak. Ödülü kazanıp moralini tazelemek isteyen takımlar kıyasıya yarışacak ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Yeni haftaya 27 Ocak 2017 Cuma başlayacak olan Survivor'ın 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan yarışma cumadan salıya her akşam saat 20.00'de TV8'de ekrana gelecek.

SURVIVOR 27 OCAK CUMA AKŞAMI YAYINLANACAK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Survivor'ın ikinci haftası cuma akşamı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için mücadele verecekler. Ödül oyunu öncesinde Fulya’nın yarışmaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Ogeday onun ismini söylediği için pişman olduğunu dile getirirken; Fulya’nın gitmesinden sorumlu tutulan Denisa, içini Erdi’ye döküyor. Erdi ise isyan ediyor!

SURVIVOR İLK ELEMEDE NELER YAŞANDI?

Survivor'da bu yıl yapılan yeni düzenlemeyle iki gün üst üste eleme oyunu oynandı. 2 oyunu da kazanan Ünlüler Takımı haftayı rahat kapattı. Gönüllüler Takımı ise 4 yarışmacısını eleme potasına koymanın moral bozukluğuyla elemelere girdi. Erdi, Fulya, Berna ve Eser'in yer aldığı SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Fulya Şahin oldu. Adaya ilk veda eden isim olan Fulya adadan ayrılırken takım arkadaşlarına ateş püskürdü ve onlara "Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

SURVIVOR'A YENİ İSİMLER

Survivor'ın geçen haftasında eleme bölümünde başka bir heyecan daha vardı. Bu yıl kadroda daha fazla ismin yer alacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 4 yeni isimden 3’ünü belirlemek için SMS oylaması düzenledi. SMS oylamasının sonuçları eleme bölümünde netleşti. Anıl, Fatih Hürkan, Oğulcan ve Sadin Bakır, SMS oylamasına katıldı. Sadin ve Anıl gönüllüler takımına dahil olurken Fatih Hürkan ise ünlüler takımına dahil oldu.