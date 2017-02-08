Survivor Berna hakkında şok iddia!

Bilge Öztürk,"Survivor’a gideceği hafta erkek arkadaşından ayrıldı. Araya uzun bir ayrılık girecekti çünkü. Ne olacağını kestiremedi. 4 ay orada kalabilir, bu riski göze almak istemedi ve ilişkisini bitirdi.” açıklamasında bulundu.



Survivor 2017 yarışmacısı Berna Öztürk 28 Nisan 1983'de İstanbul'da doğdu. F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini tamamlayan Berna Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Survivor yarışmacısı, birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.

Kiteboard (IKO Uluslararası Eğitmen - Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen - Freestyle Türkiye İkinciliği), Hentbol (lisanslı/Sarıyer Spor Kulübü), Wake-board (lisanslı/Hip-Notics), Tenis, Voleybol ve Wing - Chun gibi spor dalları ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınmaktadır.