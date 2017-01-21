Survivor Berna Öztürk kimdir kaç yaşında nereli?

Survivor 2017 büyük bir heyecanla başladı. Her sezonu ilgiyle takip edilen yarışmanın bu sezonunda Survivor olmak için 24 isim kıyasıya rekabet edecek. Survivor Ünlüler Takımında yer alan isimlerden biri de Berna Öztürk. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen yarışmacının performansı ve zamanla ne yapacağı merak ediliyor. Survivor takipçileri Berna Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? sorularının cevabını merak ediyor. İşte cevaplar...

SURVIVOR 2017 BERNA ÖZTÜR KİMDİR?

Berna Öztürk 1984 İstanbul doğumludur. Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk'ün kardeşi olan DJ Berna Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Survivor yarışmacısı, birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.

Kiteboard (IKO Uluslararası Eğitmen - Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen - Freestyle Türkiye İkinciliği), Hentbol (lisanslı/Sarıyer Spor Kulübü), Wake-board (lisanslı/Hip-Notics), Tenis, Voleybol ve Wing - Chun gibi spor dalları ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınmaktadır.

BERNA ÖZTÜRK SURVIVOR İÇİN BU NOTU PAYLAŞTI

Cennet evime hoşçakal dedim.. Yatağımda son kez uyudum. Kedilerimi öptüm, çiçeklerimi suladım, ağalarıma sarıldım.. Bulutlara güneşe baktım, tertemiz havayı içime çektim. Bugün cennetime veda ettim. Şimdi yeni bir yolculuk başlıyor.. Yanımda olan herkesi kalbimde taşıyarak..

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.