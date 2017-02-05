Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı (5 Şubat Pazar)

5 Şubat Pazar Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı? Dokunulmazlık sembolünü Ünlüler Takımı kaybetti ve bireysel dokunulmazlığa çıktılar. Bireysel dokunulmazlığa sahip olan bir kişi adada elenme potasına girmekten kurtulacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı? Bir kişi dokunulmazlık kolyesi alma hakkı kazanacaktı. 5 Şubat Pazar günü Gönüllüler Takımı dokunulmazlık sembolünü kazanınca, Ünlüler Takımı’ndan iki kişinin eleme potasına girmesi kesinleşti. Bireysel dokunulmazlık sembolü için parkura çıkan Ünlüler Takımı’nda bir kişi dokunulmazlık kolyesi alıp hem elenme potasına girmekten kurtuldu hem de konseyde bir kişinin adını söyleme hakkını kazandı.

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi henüz belli olmadı. Bu kişi belli olduğu zaman haberimizden öğrenilebilecek.

SURVİVOR’DA BU AKŞAM YAŞANANLAR

Parkurda büyük heyecan vardı. Parkurda bir yarışmacı halka üzerine uzandı ve iki takım arkadaşı iple onu yönlendirdi. Ortadaki yarışmacı sembolleri bir noktadan toplayıp bir diğer noktaya koydular.

Gönüllüler yarışmaya çok zinde başladı ve ilk turu önde götürdüler. Skoru 4-2’ye getiren Gönüllüler Takımı büyük avantaj sağladı. Gönüllüler’de oyunu kaybeden Eser sinirden çılgına döndü. İlk turu Gönüllüler Takımı kazanmayı başardı.

İkinci turda ise ibre bu sefer Ünlüler’e döndü. Özellikle erkeklerde Ünlüler ağır bastı ve ikinci turu 5-2 kazandılar. Böylelikle oyun Best Of Turuna kaldı.

Best Of Turu’nda ise müthiş bir yarışma yaşandı. Gönüllüler takımı oyun vermeden turu ve dokunulmazlığı 3-0 kazandılar.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: PKK, FETÖ,HDP 'Hayır' diyor onun için 'Evet' diyoruz

Başbakan Yıldırım: PKK, FETÖ,HDP 'Hayır' diyor onun için 'Evet' diyoruz

Onların akraba olduklarını biliyor muydunuz?

Onların akraba olduklarını biliyor muydunuz?

Önce maytap geçirdi sonra ateşe verdi

Önce maytap geçirdi sonra ateşe verdi

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA