Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Pazar

Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı? Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan Ünlüler takımından bir kişi dokunulmazlık kolyesi alma hakkı kazandı. 5 Şubat Pazar günü Gönüllüler Takımı dokunulmazlık sembolünü kazanınca, Ünlüler Takımı’ndan iki kişinin eleme potasına girmesi kesinleşti. Bireysel dokunulmazlık sembolü için parkura çıkan Ünlüler Takımı’nda bir kişi dokunulmazlık kolyesi alıp hem elenme potasına girmekten kurtuldu hem de konseyde bir kişinin adını söyleme hakkını kazandı.

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan Ünlüler takımından Survivor Sedat bireysel dokunulmazlık sembolünü kazandı. Ada konseyinde de Adem'in adını söyledi.

SURVİVOR’DA BU AKŞAM YAŞANANLAR

Parkurda büyük heyecan vardı. Parkurda bir yarışmacı halka üzerine uzandı ve iki takım arkadaşı iple onu yönlendirdi. Ortadaki yarışmacı sembolleri bir noktadan toplayıp bir diğer noktaya koydular.

Gönüllüler yarışmaya çok zinde başladı ve ilk turu önde götürdüler. Skoru 4-2’ye getiren Gönüllüler Takımı büyük avantaj sağladı. Gönüllüler’de oyunu kaybeden Eser sinirden çılgına döndü. İlk turu Gönüllüler Takımı kazanmayı başardı.

İkinci turda ise ibre bu sefer Ünlüler’e döndü. Özellikle erkeklerde Ünlüler ağır bastı ve ikinci turu 5-2 kazandılar. Böylelikle oyun Best Of Turuna kaldı.

Best Of Turu’nda ise müthiş bir yarışma yaşandı. Gönüllüler takımı oyun vermeden turu ve dokunulmazlığı 3-0 kazandılar.