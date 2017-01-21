Survivor Çılgın Sedat Sedat Kapurtu kimdir mesleği nedir?

Survivor olma yolunda iddialı yarışmacılardan biri olan Çılgın Sedat'ın performansı merak ediliyor. Gerçek adı Sedat Kapurtu olan Survivor 2017 Ünlüler Takımında yarışmaya katılan ve sporcu kimliğiyle ön plana çıkan Çılgın Sedat'ın parkurlarda ne yapacağı takipçiler tarafından yakından izleniyor. Yarışmadan önce Çılgın Sedat'ı tanımayanlar kim olduğunu ve kariyerini araştırmaya başladı. İşte merak edenler için Çılgın Sedat kimdir, ne iş yapar, nereli, kaç yaşında sorularının cevabı ve hayatı hakkında merak edilenler.

SURVIVOR 2017 ÇILGIN SEDAT (SEDAT KAPURTU) KİMDİR?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu 1973'te İstanbul’da doğdu. 44 yaşındaki şarkıcı aslen Sivaslıdır. Sedat Kapurtu 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynadı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde eğitim aldıktan sonra şan eğitimi aldı. Müziğe Tar ve cümbüş ile başladı. Bağlama, davul, bateri, klavye ve kanun çalabilen Sedat Kapurtu yıllarca karate, kickbox ve tekvando sporlarıyla ilgilendi. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başladı ve 1 Temmuz 2011'te futbola veda etti.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen Çılgın Sedat iki erkek çocuk babasıdır.

Sedat Kapurtu’nun 2000 yılında Delikanlı Gibi, 2002 yılında Batıra Bastıra Aşk, 2005 yılında Bi Daha mı Tövbe ve 2007 yılında Siraç Bebeğime adlı albümleri piyasaya sunuldu. TV8’de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstelendiği Survivor 2017 ünlüler takımı yarışmacılarındandır.

2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adlı televizyon programına imza attı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.