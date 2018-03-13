Survivor Elif Şadoğlu kimdir nereli? Elif Şadoğlu kaç yaşında? soruları Acun Ilıcalı'nın dün yaptığı açıklama ile birlikte araştırılmaya başlandı. Survivor 2018'e 4 isim daha dahil oldu. Bu isimlerden bir tanesi, Elif Şadoğlu. Acun Ilıcalı Instagram hesabından akşam saatlerinde 4 kişinin All Star ve Gönüllüler takımına katıldığını duyurdu. Yeni yarışmacıların ismi şu şekilde: Elif Şadoğlu, Yiğit Dikmen, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılara da başarılar diledi. İşte Survivor 2018 Elif Şadoğlu ile ilgili merak edilenler..



ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?



Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Şadoğlu geçen sene Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışmıştı.









Elif Şadoğlu'nun önce instagram paylaşımları ile başlayalım. Özel hayatına dair ser verip sır vermeyen Elif Şadoğlu, sevgilisi ya da ailesinden tek bir kare bile paylaşımda bulunmamış. Instagram hesabını tamamen kendine ayıran Elif Şadoğlu iş arkadaşları ya da sıradan kız arkadaşlarını dahi göstermiyor. Elif Şadoğlu'nun özel hayatı merak konusu olurken, Survivor'daki performansı merak ediliyor. Özel bir spor merkezinde fitness eğitmeni olarak çalışan Elif Şadoğlu, İstanbul'da yaşıyor.