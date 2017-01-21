Survivor Erdi Ünver kimdir? Erdi kaç yaşında, nereli, yarışmaya nasıl katıldı?

Survivor 2017 sonunda başladı. Survivor yeni sezonda dikkat çeken isimlerden birisi de Erdi Ünver oldu. Survivor Erdi kimdir? Survivor Erdi nereli kaç yaşında? Gönüllüler takımında yer alan Erdi aslında ekranlara yabancı değil. Göz6 yarışmasında yapılan eleme ile Survivor 2017’ye katılan Erdi, tavırları ve konuşmasıyla Survivor adasında bir hayli iddialı gözüküyor.

SURVİVOR ERDİ ÜNVER KİMDİR?

Göz6 yarışmasıyla tanınan ve yarışmanın şampiyonu olarak Survivor biletini alan Erdi Ünver, 1988 yılında doğdu. Aslen Kırklarelilidir ancak hayatını İstanbul Bayrampaşa’da sürdürmektedir. Sabit Büyükbayrak Lisesi’nden mezun olmuştur, amatör olarak futbol ile ilgilenmektedir. Gümrük komisyonculuğu yapan Erdi Ünver’in en büyük hayali ise futbolcu menajeri olmaktır.

Göz6 yarışmasında ani çıkışları ve kendine olan özgüvenini her fırsatta dile getirmesi nedeniyle geçtiğimiz sezonki yarışmacılarıdan Semih Öztürk’e benzetilen yeni sezon Survivor yarışmacısı, yarışmanın tanıtım bölümünde kendine olan özgüvenini şu sözlerle dile getirmiştir: "Denizleri yaka yaka milyonları Survivor’a götürüyorum." Survivor’ı psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanımlayan Erdi Ünver, şampiyonluk hedefliyor.

Gönüllüler yarışmacıları; Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Yiğit İzik, BurçakTuncer, Erdi Ünver ve Berna Keklikler...