Survivor Furkan Kızılay kimdir nereli kaç yaşında? Oynadığı diziler

Bir zamanların efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteriyle tanınan ve ünlenen Furkan Kızılay Survivor 2017 Ünlüler takımında boy gösteriyor. Yarışmaya oldukça iddialı gelen Kızılay izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Oyunculuğu yanında çıkardığı albümlerle de adından söz ettiren Furkan Kızılay'ın Survivor'da neler yapacağı merak edilen konuların başında geliyor. işte Furkan Kızılay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabı...

SURVIVOR 2017 FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Furkan Kızılay, Survivor 2017'de yarışacak ilk isim olmuştu. Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay, Survivor 2017'de mücadele edecek.

30 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmıştır.

FURKAN KIZILAY'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çocuklar Duymasın (2002-2005)

Emret Komutanım Şah Mat (2007)

Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013)

FURKAN KIZILAY'IN ÇIKARDIĞI ALBÜMLER

Aşksın Sen (2009)

Her şey Senle (2010)

Karamel Kokun (2011)

Ecem (2014)

Vura Vura (2014)

FURKAN KIZILAY SURVIVOR ÖNCESİ ŞU NOTU PAYLAŞTI

zaman zaman konusu açılırdı. arkadaşlarla izlerken nefesimizi tutardık. yarışanların yerine kendimizi koyardık. Hep bu mücadelede yer almak istedim ve zaman zaman dile getirdiğimde annem, nasibinde varsa o olur zaten oğlum derdi. Biz Allah'ın izniyle nasibimizde olanı yaşamaya gidiyoruz!! biz adada bir gün, bir hafta, bir ay daha fazla kalmak için değil Kıbrıs'taki şampiyonluk koltuğuna oturmak icin gidiyoruz!! benden kilometrelerce uzakta olsanız dahi desteğinizi hep hissedicem dualarınızı eksik etmeyin. Allah bizimledir.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.