Survivor Furkan'ın çığlıkları adayı inletti
Survivor 2017 adasında ünlüler takımında yer alan Furkan Kızılay çığlıkları yürekleri ağza getirdi.
Havuç lakaplı ünlü oyuncu Survivor adasının sürpriz isimlerinden oldu. Başarısı ve hızı ile şaşırtan bir performans sergileyen Furkan Kızılay dokunulmazlık oyununun da yıldızlarından biriydi. Furkan Kızılay oyunlardaki başarıları ile dikkatleri üzerine çekerken yeni bölümde çığlıkları adayı inletiyor. Survivor'ın yayınlanan yeni fragmanındaki bu sahne herkesi merak içinde bıraktı. Furkan Kızılay takım arkadaşları ile adada otururken bir anda 'Allah!...' deyip çığlık atarak yerinden fırlıyor.
Herkesin şaşkın bakışları arasında poposunu tutan Furkan Kızılay 'bir şey ısırdı' dedikten sonra bağırarak denize doğru son sürat koşmaya başlıyor. Furkan Kızılay'ın başına gelenler merak konusu olurken ilk gün ünlüler takımındanr Serhat Akın'ı da arı sokmuştu. İşte Survivor'ın merak edilen bölümü;
Furkan Kızılay'ı oturduğu yerde bir şey sokuyor. Allah diye bağıran Furkan Kızılay adadaki herkesin yüreğini ağzına getiriyor.
Yerinden fırlayan Furkan Kızılay kendisini neyin soktuğunu anlamaya çalışıyor. Onun çığlığı ile yerinden zıplayan takım arkadaşları 'Ne oldu' diye soruyor.
Furkan Kızılay 'beni bir şey soktu' dedikten sonra son sürat denize doğru koşmaya başlıyor.
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