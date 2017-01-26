Survivor Gönüllüler adasında gerginlik

Survivor 2017 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 27 Ocak Survivor canlı yayın büyük heyecana sahne olacak. Survivor'ın yayınlanacak yeni bölümünde Gönüllüler adası karışacak. Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamı ekrana gelecek 5. bölümde ortalık fena karışacak. Özellikle Gönüllülerden Fulya'nın ilk elenen olması moral bozukluğuna neden olurken adada keskin kutuplaşmalara neden oldu. İkinci haftası itibariyle beş gün yayınlanacak olan yarışmanın yeni haftası cuma akşamı ödül oyunuyla başlayacak. Ödülü kazanıp moralini tazelemek isteyen takımlar kıyasıya yarışacak ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Yeni haftaya 27 Ocak 2017 Cuma başlayacak olan Survivor'ın 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan yarışma cumadan salıya her akşam saat 20.00'de TV8'de ekrana gelecek.

SURVIVOR SON DAKİKA HABERLERİ VE VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN... SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Survivor'ın ikinci haftası cuma akşamı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için mücadele verecekler. Ödül oyunu öncesinde Fulya’nın yarışmaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Ogeday onun ismini söylediği için pişman olduğunu dile getirirken; Fulya’nın gitmesinden sorumlu tutulan Denisa, içini Erdi’ye döküyor. Erdi ise isyan ediyor!

SURVIVOR'A YENİ İSİMLER

Survivor'ın geçen haftasında eleme bölümünde başka bir heyecan daha vardı. Bu yıl kadroda daha fazla ismin yer alacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 4 yeni isimden 3’ünü belirlemek için SMS oylaması düzenledi. SMS oylamasının sonuçları eleme bölümünde netleşti. Anıl, Fatih Hürkan, Oğulcan ve Sadin Bakır, SMS oylamasına katıldı. Sadin ve Anıl gönüllüler takımına dahil olurken Fatih Hürkan ise ünlüler takımına dahil oldu.