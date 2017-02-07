Survivor İlhan Fatih kavgası izle İlhan Mansız Fatih Hürkan diskalifiye olacak mı?

Survivor'da İlhan Mansız ve Fatih Hürkan diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı büyük kavga sonrası ne diyecek? Survivor 14. bölümü 7 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. Yayınlanan Survivor 14. yeni bölüm fragmanına İlhan Mansız ve Fatih Hürkan arasındaki kavga damga vurdu. Ödül oyunu sırasında yaşanan bu kavgada tarafları ayırmanın pek de mümkün olmadığı görülüyor. Yarışmanın takipçileri ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor.

SURVIVOR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

Öte yandan Survivor'da bu akşam elenecek 3. kişi belli olacak. Daha önce Gönüllüler takımından Fulya Şahin, Ünlüler takımından Seda Demir elenmişti. Bu hafta ise elenme adayları Gönüllüler takımından Denisa ve Erdi, Ünlüler takımından Sabriye ve Adem oldu. Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak ismin kim olacağı ise merak konusu.

SURVIVOR İLHAN MANSIZ KİMDİR?

10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye'ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor'da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım'a kadar yükseldi.

Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü'nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra'Buz Pateni' yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV'deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu.

TELEVİZYON KARİYERİ DE VAR

2007 yılında Doktorlar dizisinde İlhan Mansız, kalp rahatsızlığı olan Ömer Güven adlı zengin bir adamı canlandırmıştır. Ömer karakteri geçirdiği kalp nakli ameliyatından bir süre sonra hayatını kaybetmiş, tüm mal varlığını hastanede aşk yaşadığı Dr. Zeynep karakterine bırakmış, Dr. Zeynep de bu parayla, hastanenin içinde, yoksul insanların ücretsiz tedavi görebilecekleri ve “Ömer Güven Polikliniği” adını taşıyan bir poliklinik kurmuştur.

Daha sonra Show TV’deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katılmış ve yarışmada birinci olmuştur. atv’de yayınlanan Para Taksi bilgi yarışması programında görev almıştır.

2008’de TRT’de yayına giren Dalgakıran dizisinde İlhan Mansız aşk üçgeni ortasında kalan bir balıkçıyı canlandırdı.

SURVIVOR FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği bölümü mezunu olmasına rağmen kariyerine mankenlikle başlamıştır. 1998'de Best Model of Turkey'de ülkemizi temsil eden Fatih Hürkan, yarışmada 2. seçilmiştir. Mankenlik kariyerinin ardından oyunculuğa geçiş yapan Fatih Hürkan, 1998'de başrolünü Emrah'ın oynadığı Unutabilsem dizisinde ilk kez kamera karşısına geçmiştir.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Hürkan, Survivor’a sms oylaması sonucunda dahil oldu. Survivor Ünlüler adasına çok çabuk adapte olan Fatih Hürkan, yarışmalarda üst düzey performans gösterse de adada sakin bir tavır sergiliyordu. Ancak bugünkü bölümde ekran başındakiler farklı bir Fatih Hürkan ile karşılaşacak gibi görünüyor. Survivor 7 Şubat 14. bölüm tanıtımında İlhan Mansız ve Fatih Hürkan kavga ediyor. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıların fiziksel temasta bulunması sonucu devreye diğer yarışmacılar giriyor.

Survivor’a bir hafta gecikmeli dahil olan Fatih Hürkan çıktığı 11 oyunun 4’ünde galibiyet 7’sinde ise mağlubiyet aldı. Ünlüler takımındaki yarışmacının puanı ise 11.