Survivor İlhan Fatih kavgası son bölüme damgasını vurdu

Survivor son bölüme İlhan Mansız - Fatih Hürkan arasındaki kavga damga vurdu. Ödül oyunu sırasında yaşanan bu kavgada tarafları ayırmanın pek de mümkün olmadı. Sonrasında sakinleşen taraflar oyundan sonra adalarına gitti. Burada da bir türlü uzlaşamayan taraflar kavgayı bıraksa da birbirlerine olan bakışları değişmedi. Eleme gecesi için yapılan ada konseyinde de Acun Ilıcalı taraflara söz hakkı verdi. Bu durumun bir daha yaşanmamasını isteyen Acun Ilıcalı, İlhan Mansız ve Fatih Hürkan'ı uyardı.

SURVIVOR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

Öte yandan Survivor'da elenen 3. kişi belli oldu. Daha önce Gönüllüler takımından Fulya Şahin, Ünlüler takımından Seda Demir elenmişti. Bu hafta ise elenme adayları Gönüllüler takımından Denisa ve Erdi, Ünlüler takımından Sabriye ve Adem oldu. Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde Denisa'nın adı açıklandı. Survivor'dan elenen 3. isim Denisa olmuş oldu.

SURVIVOR İLHAN MANSIZ KİMDİR?

10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye'ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor'da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım'a kadar yükseldi.

Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü'nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra'Buz Pateni' yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV'deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu.

SURVIVOR FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği bölümü mezunu olmasına rağmen kariyerine mankenlikle başlamıştır. 1998'de Best Model of Turkey'de ülkemizi temsil eden Fatih Hürkan, yarışmada 2. seçilmiştir. Mankenlik kariyerinin ardından oyunculuğa geçiş yapan Fatih Hürkan, 1998'de başrolünü Emrah'ın oynadığı Unutabilsem dizisinde ilk kez kamera karşısına geçmiştir.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Hürkan, Survivor’a sms oylaması sonucunda dahil oldu. Survivor Ünlüler adasına çok çabuk adapte olan Fatih Hürkan, yarışmalarda üst düzey performans gösterse de adada sakin bir tavır sergiliyordu. Ancak bugünkü bölümde ekran başındakiler farklı bir Fatih Hürkan ile karşılaşacak gibi görünüyor. Survivor 7 Şubat 14. bölüm tanıtımında İlhan Mansız ve Fatih Hürkan kavga ediyor. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıların fiziksel temasta bulunması sonucu devreye diğer yarışmacılar giriyor.

Survivor’a bir hafta gecikmeli dahil olan Fatih Hürkan çıktığı 11 oyunun 4’ünde galibiyet 7’sinde ise mağlubiyet aldı. Ünlüler takımındaki yarışmacının puanı ise 11.