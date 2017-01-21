Survivor Seda Demir kimdir nereli kaç yaşında? Survivor 2017 Seda Demir merak edilenler

Survivor 2017 Ünlüler Takımında yer alan Seda Demir izleyicilerin performansını merak ettiği yarışmacıların başında yer alıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da en çok izlenen yarışma programı olma konusunda iddialı olan Survivor birçok ünlü yarışmacıyla ekrandaki yerini aldı. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri de Seda Demir oldu. Seda Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? sorularının cevabı takipçiler tarafından merak ediliyor.

SURVIVOR 2017 SEDA DEMİR KİMDİR?

Survivor 2017 yarışmacısı Seda Demir 8 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Seda Demir, fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetse de sonrasında çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı.

Seda Demir ilk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi. 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı. Ayrıca Azerbaycan’da çekilen Karanlıklar Çiçeği dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Uzun yıllardır spor yapan Seda Demir, küçük yaşlardan itibaren voleybol, yüzme ve koşuyla ilgilendi. Seda Demir, asıl branşı olan koşuya haftanın 4 gününü ayırıyor.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.