Survivor Seda Demir kimdir Seda Demir kariyeri

2017 Survivor kadrosuna katılan Seda Demir kimdir? Güzel oyuncu Seda Demir’in kariyeri Yaprak Dökümü dizisiyle başlamıştı. Survivor kadrosuna katılan ve 2017 Survivor’da yarışacak olan Seda Demir hakkında tüm merak edilenler haberimizde bulunuyor. Survivor ünlüler kadrosunda bulunan Seda Demir yıllardır oyunculuk yapıyordu. Survivor Seda Demir kimdir, Survivor Seda Demir yaşı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler.

SURVİVOR SEDA DEMİR KİMDİR?

8 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Seda Demir kimdir? Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim alan Demir, üniversite eğitimi esnasında bir bankanın reklam çekimlerinde boy göstererek oyunculuk kariyerine başladı. İlk ciddi oyunculuk deneyimi ise, bir dönem Kanal D ekranlarının popüler dizisi Yaprak Dökümü ile oldu.

Çocukluğunda büyüyünce ne olacaksın sorularına 'masa başında değil, insanların arasında olayım' cevabını veren güzel oyuncu, hayallerindeki mesleğe oyunculukla atılmıştır. Yaprak dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat veren güzel oyuncu, bu projenin ardından 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakteriyle devam etmiştir. Ekranlara iki yıl kadar ara veren Demir, İntikam dizisiyle 2013 yılında tekrar ekranlara dönmüştür. 1.65 boyundaki Seda Demir, son olarak dizi alanında Beyaz Karanfil projesinde Elif karakterine hayat vermiş ve sinema alanına geçiş yapmıştır.

Seda Demir, son olarak 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle ekranlara gelmiştir.

ACUN ILICALI 3 YENİ İSMİ AÇIKLADI

TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2017'de yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı 3 ismi bugün üç isim birden açıkladı.

Şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk 2017 Survivor kadrosunda olacak.

Survivor 2017 ünlüler kadrosunda da daha önce futbolcu Serhat Akın, İlhan Mansız ve oyuncu Furkan Kızılay'ın yer alacağı açıklanmıştı.