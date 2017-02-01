Seda Demir: Şok oldum!

'Survivor'ın 9'uncu bölümde gerçekleşen konseyde açıklanan SMS oylamasına göre ünlüler takımından Seda Demir elendi.

Sadin, Denisa ve Sabriye'nin gerisinde kalan ünlü oyuncu, vedanın ardından yaptığı açıklamada, "Aslında şok oldum. O şoku hala üzerimden atamadım. Kişisel olarak fikrim Denisa'ydı. Kendimi yanlış ifade ettiğimi düşünüyorum. SMS'te geride kaldığıma göre beni yanlış anladılar" ifadelerini kullandı.

Seda Demir, "Kıbrıs finalinde en çok görmek istediğim isim Adem (Kılıççı). Oraya çok yakıştırıyorum. Kuvvet, güç, hız ve karekter olarak çok düzgün bir insan. Özel hayatla ilgili konuşmuşluğumuz da var. Sadece beden gücüyle değil ahlakıyla da parlayacağını düşünüyorum. Finali çok hak ediyor" dedi.