Survivor son bölüm Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor 2017'de ilk bölümler sakin geçerken 2. haftaya girilmesiyle sinirler iyice gerildi. Özellikle sakin görünen Ünlüler takımında fırtınalar kopuyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serhat Akın ve Adem Kılıççı'nın fena şekilde kavga ettikleri görülüyor. 2. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yaşanan bu gerilim seyirciler tarafından merak ediliyor. Diğer yandan Eser West de teknede sinir krizi geçiriyor. Her bölümünde yeni bir gerilimin yaşanmaya başladığı Survivor'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TV8'de.

Atlama sonrası merdivenle çıkılan ve iniş sonrası atışa dayalı parkurun ilk turunda Gönüllüler iki oyun aldı. Sonrasında Ünlüler iki oyun daha alarak skoru 2-2 yaptı.

Çekişmeli geçen mücadelede ilk turu 5-3 Ünlüler Takımı kazandı. Son oyunu kaybeden Tuğçe Melis ise oyunu kaybedince gözyaşlarına boğuldu. İkinci turdaki mücadelede yine kıran kırana oldu. İkinci turda Gönüllüler Takımı adına parkura çıkan Denisa sakatlandı ve sakatlandıktan sonra ağlamaya başladı. İkinci turda ise Gönüllüler Takımı muhteşem bir performans sergiledi ve ikinci turu 5-2 kazanmayı başardıları. BEST OF’A ÇIKTILAR Best Of’ta eşitlik bozulmadı ve tur bayrak yarışına kaldı. Best Of’ta yaşanan Serhat ve Adem kavgası geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın araya girmesiyle Ünlüler Takımı sakinleşti. Bayrak yarışında İlhan ve Sema müthiş bir performans sergiledi ve dokunulmazlık sembolü ünlülere gitti. 28 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYLARI Survivor eleme adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olduğu takdirde bu sayfadan okuyabilirsiniz.

DÜN AKŞAMKİ ÖDÜL OYUNUNDA HEYECAN DORUKTAYDI

Ödül oyununda ilk turda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. İlk mücadele Sedat ve Yiğit arasında yaşandı. Parkurda yarışmacılar yükseklik ve su engellerini geçerek kum torbalarını topladı ve kum torbalarını bir delikten geçirmeye çalıştı. İlk oyunu Yiğit kazandı.

İkinci yarışma Pınar ve Tuğçe arasında yaşandı. Oyunu Tuğçe kazandı ve Gönüllüler ödül oyunu yolunda büyük avantaj yakaladı.

Üçüncü yarışmada ise İlhan Mansız ve Eser West kıyasıya kapıştı. Gülen taraf Eser West oldu ve Gönüllüler takımı çok rahatladı.

Dördüncü yarışma Berna ve Sema arasında geçti. Yarışmayı Sema Apak kazandı ancak bu durum Berna’yı kötü etkiledi ve Berna ağlama krizine girdi.

Beşinci yarışmada Furkan ve Ogeday çok çekişmeli bir parkur geçirdi. Yarışmayı geriden gelip öne geçen Ogeday kazandı ve skoru 4-1 yaptı.

Gönüllüler ilk turu 5-1’lik skorla önde tamamladı.

İkinci turun ilk yarışmasında Erdi ve Adem bir sonraki parkura çıkan isimler oldu. Erdi yarışmada bir hayli geride kalınca Adem kolay bir galibiyet aldı.

Serhat ve Gökhan ise karşı karşıya geldi. Serhat Akın bu yarışmayı kazanarak skoru 2-0 ünlüler lehine getirdi.

Burçak ve Berna Öztürk’ün muhteşem mücadelesi nefes kesti. Yarışmada muhteşem bir geri dönüş yapan Burçak skoru takımına getirdi.

Bir sonraki yarışma iki yeni yarışmacı arasında geçti. Fatih Anıl’a karşı yarıştı. Fatih geriye düşmesine rağmen oyunda başarılı oldu. Ünlüler Takımı bir sayı daha almış oldu. Bu oyun sonrasında Ünlüler Takımı’nda İlhan Mansız’ın bağırmasına Seda itiraz etti ve Serhat’la Seda arasında tartışma yaşandı.

Bir sonraki yarışma Tarık ve Sadin arasında oldu. Tarık yarışmayı kazandı.

Denisa ve Seda arasındaki yarışmada gülen taraf ise Gönüllüler Takımı oldu ve skor 4-2’ye geldi.

Adem Kılıççı Gökhan’a karşı yarıştı. Adem kazandı ve bu tur Ünlüler Takımı’nın oldu. Ödül oyunu final turuna kaldı.

BEST OF TURUNA KALDILAR

Best of turunda Berna ve Sema karşı karşıya geldi. Berna bu yarışı kazanarak Gönüllüler Takımı’nı öne geçirdi.

Eser ve Adem arasındaki mücadeleyi Eser kazandı ve skor 2-0 oldu.

Pınar ve Tuğçe ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdiler. Tuğçe attı ve ödül Gönüllüler Takımının oldu.