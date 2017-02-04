Survivor yeni bölüm TV 8 canlı yayın dokunulmazlık oyunu heyecanı

Survivor'da bu akşam işler iyice karışıyor. Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlüler arasındaki restleşme adada işlerin karışacağına işaret ediyor. Gönüllüler takımında ise Erdi gerginliği tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya gelecek. İzleyiciler ilk eleme adaylarının kim olacağını merak ediyor. Gönüllüler arasındaki gerilim bu akşamki oyuna nasıl yansıyacak? Ünlüler takımında Çılgın Sedat adayı karıştıracak hamle mi yapıyor? Ünlüler takımında ipler kopma noktasına mı geldi? Survivor yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Survivor 11. bölüm fragmanı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Ödül oyununda kıran kırana bir rekabet yaşandı. Survivor son bölümde, takımlar ödülü kazanmak için voleybol maçı yaptılar. Voleybolda ilk turda ikişer kişilik ekiplerle takımlar puan almaya çalıştılar. İlk tura Gönüllüler iyi bir başlangıç yaptı ancak Ünlüler art arda 4 oyun alarak ilk turu kazandılar.

İkinci turda ise 5 kişilik ekipler sahaya çıktılar. Ünlüler Takımı oyunu domine ederek seti ve maçı kazandı ve ödülün sahibi oldu. Gönüllüler ise kendi aralarında tartışma yaşadılar.

Erdi ödül oyununda kızlar tarafından oyuncu değişikliği yapılması istenince çıldırdı. Erdi'nin performansının ardından kızlar kenardan Sadin'in oyuna Erdi'nin yerine dahil olmasını istedi, Erdi'de oyundan çıkmayarak tartışmaları alevlendirdi. Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımında Erdi ve Elif arasında gerilimi yüksek bir tartışma başladı. Ogeday tarafları ayırmaya çalışırken sesini yükseltti ve Erdi'den beklemediği bir tepki aldı. Sonrasında Erdi, Elif ve Ogeday arasında şiddetli bir tartışma başladı. Taraflar daha sonra kavgayı bıraktı ama sakinleşmedi. Tartışma daha sonra adada da devam etti ve bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

SURVIVOR'DA ADAYA SON ÜNLÜLER TAKIMINDAN SEDA VEDA ETTİ

Survivor 2017’ye son veda eden isim belli oldu. 31 Ocak gecesi adaya veda eden kişi Seda oldu. Seda Demir elendiğinden öğrendikten sonra söyledikleriyle damga vurdu. Seda; “Şimdi konuşmak çok zor. Ağlamadan konuşmayı deneyeceğim. Çok uzun süredir hayalim Survivor’a gelmekti. Bu şekilde yazılmak zaten hiç hoşuma gitmedi. Herhangi bir arkadaşa saygısızca bir laf söylediğimi veya terbiyesizlik yaptığımı düşünmüyorum. Sadece oyun sırasında adrenalinin fazla olmasından dolayı kavga çıkmıştı. Bu nedenle yanlış anlaşıldım. Bunlardan dolayı kavgacı ve tartışmacı olarak yansıdı gruba ve o yüzden yazıldım. Bu kadar kolay olmamalıydı, herkesin kendi fikrini birkaç kez daha düşünmesini isterdim. Adaya yararımın olduğunu düşünüyordum. Ben bu üzüntüyü birkaç ay üstümden atamam çünkü Survivor’a kendimi çok ait hissediyordum. Kırgın olduğum birileri var. Şimdi ağlamayacağım, ne diyeyim nasipten ötesi de olmuyor. Daha çok kalmayı isterdim ama bu kadarsa da yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

SERHAT AKIN - ESER WEST KAVGASI

Ödül oyununda bir araya gelen iki takımın kazanacağı ödül, börekti. İki takımda haftalardır aç olmasının etkisiyle yarışmaya tüm gücüyle asıldı fakat kazanan takım Gönüllüler oldu. Oyun sırasında Eser West ve Serhat Akın birbirine girdi. Furkan'ın kaybettiği oyunun ardından tartıştıkları gözlenen ikiliyi ayırmak için takım arkadaşları zorlandı. Hatta bir ara Esat Yontuç bile kavgayı ayırmaya geldi.

Eser West'in, "Seninle aynı adaya düşeyim göreceğim ben seni" tehdidinin ardından Serhat Akın, "Adayı bekleme şimdi gel delikanlıysan" demiş, kavga daha fazla büyümeden sonlandırılmıştı. Bu olay sonrası Eser'e olan tepkiler artıyor.