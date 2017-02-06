Survivor yeni bölümde Adem'den Sedat'a şok sözler - 13. bölüm fragmanı

Survivor 3. haftasıyla devam ediyor. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyunundan ilkini Gönüllüler ikincisini ise Ünlüler takımı kaybetti. Gönüllüler takımından oylama sonucu Denisa ilk elenme adayı olurken, Volkan kazandığı bireysel dokunulmazlık sonrası sahip olduğu ikinci elenme adayını söyleme hakkında Erdi'nin adını söyledi. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında ise oyların neredeyse hepsinde Sabriye'nin adı çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sedat da Adem Kılıççı'nın ismini söyledi. Böylece elenme adayı olan 4 isim de belli oldu. Dün yapılan oylama sonucu da elenecek isim salı akşamki Survivor'da Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

Ada konseyi sonrası adalarına dönen Ünlüler takımından Sedat ve Adem arasında şiddetli bir münaşaka yaşanacak. Adem Kılççı'yı saygısızlıkla suçlayan Sedat'ın Adem'in söylediklerine ne cevap verdiği merak edilmeye başlandı bile. Ayrıca bugün oynanacak ödül oyunu büyük bir çekişmeye sahne olacak. İşte Survivor'ın bu akşam saat 20.00'de TV8'de ekrana gelecek yeni bölüm fragmanı.

5 ŞUBAT SURVIVOR ELENME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler Takımı'nda istenmeyen aday Sabriye oldu. Sabriye Şengül, neredeyse oybirliğiyle istenmeyen yarışmacı oldu. Survivor Sabriye eleme potasına çıkacak.

Bireysel dokunulmazlığa sahip olan Sedat da eleme potasına çıkacak bir isim söyledi. Sedat ise Adem'in ismini verdi ve Adem'in gitmesi yönünde isteğini belirtti. Survivor Adem Kılıççı bir diğer eleme adayı oldu. Survivor Sedat, Adem'in kendisine 3 kez hakaret ettiğini, Survivor'dan gitmesini istediğini söyledi. Adem'den yaşça büyük olduğunu ve böyle bir saygısızlığı kabul edemeyeceğini, Adem'in İlhan Mansız karşısında kendisine gösterdiği tavrı göstermemesinden dolayı adını söylediğini belirtti.

4 ŞUBAT ELENME ADAYLARI KİM OLDU?

4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu.

Bir diğer eleme adayı ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Volkan, Erdi'nin performansını yeterli görmediğini söyledi ve onun ismini verdi. Erdi ise takım arkadaşlarına meydan okumayı ihmal etmedi.

SURVIVOR'DA 5 ŞUBAT'TA NELER YAŞANDI?

Parkurda büyük heyecan vardı. Parkurda bir yarışmacı halka üzerine uzandı ve iki takım arkadaşı iple onu yönlendirdi. Ortadaki yarışmacı sembolleri bir noktadan toplayıp bir diğer noktaya koydular.

Gönüllüler yarışmaya çok zinde başladı ve ilk turu önde götürdüler. Skoru 4-2’ye getiren Gönüllüler Takımı büyük avantaj sağladı. Gönüllüler’de oyunu kaybeden Eser sinirden çılgına döndü. İlk turu Gönüllüler Takımı kazanmayı başardı.

İkinci turda ise ibre bu sefer Ünlüler’e döndü. Özellikle erkeklerde Ünlüler ağır bastı ve ikinci turu 5-2 kazandılar. Böylelikle oyun Best Of Turuna kaldı.

Best Of Turu’nda ise müthiş bir yarışma yaşandı. Gönüllüler takımı oyun vermeden turu ve dokunulmazlığı 3-0 kazandılar.