Survivor'da Adem Kılıççı diskalifiye edilecek mi?

Şu sıralar Survivor 2017 yarışmasında yarışan boksör Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edildi.

Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 69-75 kiloda boy gösteren ve 5'nci olarak olimpik diplomaya sahip olan Adem Kılıççı'nın doping numunesi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili Uluslararası Boks Federasyonu ve Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kısa süre içerisinde gerekli adımları atacağı ifade edildi.

Halen Survivor'da yarışan Adem Kılıççı'nın bu olayı sonrasında yapımcı Acun Ilıcalı'nın nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, bu konuda bir yaptırım uygulayacak mı?

Edinilen bilgiye göre; yasaklı madde kullanımının 7 yıl önce olması nedeniyle Adem Kılıççı diskalifiye edilmeyecek. Hürriyet