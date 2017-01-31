Survivor'da büyük kavga! O sözden sonra Serhat'ı kimse tutamadı!

Yarışmanın oyunlarının ardından yaşanan tartışmalar ada da sinirleri gererken, dün yayınlanan fragmanda yaşananlar büyük bir kavganın meydana geldiğini gösteriyor. Eser West ve Serhat Akın bir birine girerken, ikiliyi ayırmaya gelenler arasında programın yapımcısı Esat Yontuç'ta var..



Ödül oyununda bir araya gelen iki takımın kazanacağı ödül, börekti.. İki takımda haftalardır aç olmasının etkisiyle yarışmaya tüm gücüyle asıldı fakat kazanan takım gönüllüler oldu. Yarışmanın ardından adalarına dönenen iki takımda ise sular durulmuyor.

Dün akşam yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise ortalık fena halde karşıyor. Survivor'un iki hırslı yarışmacısı Serhat ve Eser bir birlerine giriyorlar.. Furkan'ın kaybettiği oyunun ardından tartıştıkları gözlenen ikiliyi ayırmak için takım arkadaşları zorlanıyor. Hatta bir fragmanda bir ara Esat Yontuç'un bile kavgayı ayırmaya geldiği gözleniyor.

Survivor Gönüllüler adasında büyük tartışma!

Survivor 2017 yeni bölümde uyumak isteyen yarışmacılarla sohbet eden yarışmacılar arasında sert bir tartışma yaşanacak. Berna ile Gökhan'ın tartıştığı anlarda diğer yarışmacıların çabası ekranlara gelecek.

Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Dokunulmazlık oyunlarının oynandığı Survivor 2017'de dört eleme adayı belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan Sadin ve Denisa'nın eleme adayı olarak belirlendiği Survivor 2017'de Ünlüler Takımı'ndan ise Seda ve Sabriye eleme potasına giren isimler oldu.

Survivor yeni bölümü ile 20.00'da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.