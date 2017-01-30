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Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kim aldı? Elemeye kim kaldı

Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kim kaybetti? Hangi yarışmacı elemeye kaldı? İşte detaylar...

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Survivor'un dün akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. İki takım adeta kıyasıya mücadele etti. Bu nefes kesen yarışmada kazan gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler adasında ise kulisler dönmeye başladı. Adalarından bir kişinin gitmesi için  isim belirlediler. 
 
Eleme adayı kim oldu
 
8 yarışmacı Seda'nın, 3 kişi Berna'nın, 2 kişi de Sabriye'nin adını verdi. Böylelikle elemeye Seda ve Sabriye kalmış oldu.
 
Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan İlhan Mansız, haftanın dördüncü ve son eleme adayını açıkladı. İşte Mansız'ın o konuşması: 
 
"Adaya geldiğimiz günden beri bir takım oluşturmak peşindeyiz. Bir takım oluşturabilirsek başarılı olabiliriz. O anlamda belki kendini arkadaşlarına istediği gibi ifade edemedi bu yüzden takımın huzurunu kouyabilmek için Sabriye diyorum" dedi.
 
Gönüllüler adasında da 2 isim elemeya kaldı 
Gönüllüler takımında ise elemeye kalan isim Sadin ve Denisa oldu.

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