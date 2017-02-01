Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor'da ünlüler takımından elenen isim bakın kim oldu? Yarışmanın dün akşamki bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Survivor'da elenen isim belli oldu. Dün oynanan ödül oyununun ardından gerçekleştirilen eleme konseyinde rakiplerine göre SMS'te en düşük oyu alan aday adaya veda etti. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi?

Survivor'da dün akşam nefes kesen ödül oyunu ünlüler takımı kazanırken, dün akşama damga vuran bir kavga yaşandı. Furkan kaybettiği oyunun ardından sinirlerine hakim olamazken Serhat ve Eser birbirine girdi. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte nefes kesen eleme konseyinden çıkan aday ve Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı

Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen macera dolu programı survivor'da bu akşam nefes kesen bir iletişim oyunu yaşandı. İletişim oyununda yaşanan gelişmeler izleyicileri adeta şoke etti. Tansiyonun yükseldiği oyunda Serhat Akın ve Eser West arasında oldukça sert geçen diyaloglar yaşandı. Yapım ekibinin araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. İletişim oyununun ardından yaşanan eleme ile adeta nefesler tutuldu. Seda Demir, Sabriye Şengül, Sadin Bakır ve Denisa Gültekin arasında yaşanan elemede adaya veda eden isim belli oldu.

Zorlu yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde iki ödül oyunu birden oynandı. İlkini Ünlüler, ikincisini ise Gönüllüler takımı kazandı. Çekişmeli ödül oyunun ardından gözler, hem oyun hem de ada konseyi heyecanının yaşanacağı yeni bölüme çevrildi. Survivor'un bu akşam yayınlanan yeni bölümünde ise iletişim ödülü için kıyasıya mücadele yaşandı. İki takımda performanslarını sonuna kadar sergilediler. İletişim oyununun hemen ardından ekranlara eleme heyecanı yansıdı. Seda Demir, Sabriye Şengül, Sadin Bakır ve Denisa Gültekin arasında yaşanan elemede adaya veda eden isim belli oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler ilk kez ada konseyinde eleme adayı çıkardı. En çok ismi yazılan Seda Demir ve bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi İlhan Mansız'ın kararıyla Sabriye Şengül eleme adayı oldu. Gönüllüler takımı ise ikinci kez kendi takımları arasından eleme adayı çıkarttılar. Elemeye çıkan iki kişi Sadin ve Denisa oldu. Yapılan halk oylamasının ardından elenen isim belli oldu ve adaya veda eden isim Seda Demir oldu. Seda Demir'in elendiğini duyan gönüllüler adeta birbirlerine kenetlendiler ve takımlarından kimsenin gitmemesini sarılarak kutladılar.

SMS OYLAMASIYLA SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Survivor son bölümde gerçekleşen konseyde elenen isim belli oldu. SMS oylamasına çıkan Seda, Sadin, Denisa ve Sabriye arasında yapılan oylamanın sonunda en az oyu alarak adaya veda eden isim Seda oldu. Böyle elenmek istemediğini ve yanlış anladığını dile getiren Seda, Survivor 2017'ye veda eden son isim oldu.