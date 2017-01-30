Survivor'da Eser West şoku!
Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımındaki Eser West, talihsiz anlar yaşadı.
Takımların dokunulmazlık için mücadele ettiği sırada Eser West, omuzlarına yüklenen 135 kiloluk ağırlığa dayanamayarak düştü. West'in düşüşü paniği de beraberinde getirdi.
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