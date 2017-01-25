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Survivor'da Çılgın Sedat ile ilgili olay tespit

Aynı takımda yer alan İlhan Mansız ile Çılgın Sedat'ın tartışması, 'Aramızda Kalmasın' programında da gündem oldu.

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'Survivor 2017' yarışmasında ünlüler takımında mücadele eden İlhan Mansız ile Çılgın Sedat, Oyun alanında sert bit tartışma yaşadı. TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'da bu konu masaya yatırıldı.
 
Duygu Çetinkaya, ünlüler takımından çoğu kişinin, ilk dokunulmazlık oyunu kaybedildiğinde Sedat'ın ismini yazabileceğini iddia etti.
 
Çetinkaya, "Survivor'daki herkesin reaksiyonu, olaylara bakış açısı, alttan alma kapasitesi aynı değil. Sedat'ın en büyük problemi, takım henüz dokunulmazlık kaybetmedi. Bence ilk önce Sedat'ın ismi çıkacak. Daha hiç yazmadılar. O farkında değil. Sedat eğer performansı yukarı çıkartamazsa, huzursuzluk potansiyeli daha aktif olduğu için 'Sedat Abi de çok iyi performans sergiledi' diye bakmaz, hemen gönderirler" şeklinde konuştu. 

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