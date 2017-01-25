Survivor'da kim elendi? İşte o isim...

Survivor 2017 'kim elendi' sorusu yanıtını buldu. Acun Ilıcalı, merakla beklenen SMS sonuçlarını açıkladı. Elemeye kalan gönüllüler takımından Erdi, Fulya Şahin, Berna ve Eser'den en az oyu alan Fulya, Survivor'dan elendi. 4 kişilik yedek takımdan en çok oyu alan Sadin, Anıl ve Fatih ise Survivor adasına katıldı. İşte, veda konseyinde ve öncesinde yaşananlar...

Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Merakla beklenen veda konseyi öncesi ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Nefes kesen karşılaşmada final oyununu kazanan ünlüler takımı balık tutma seti ödülünün sahibi oldu. Yarışmaya ünlüler takımından İlhan Mansız ile Çılgın Sedat arasındaki tartışma damga vurdu.

Veda konseyinde 4 kişik yedek takımdan üç kişi adaya katıldı. En çok SMS oyu alan Şadin adaya katılan ilk kişi oldu ve gönüllüler takımını seçti. En çok oyu alan ikinci isim ise Anıl oldu. Anıl da gönüllüler takımına katılmayı seçti. Survivor adasına girecek 3. ve son isim Fatih oldu. 2 isim gönüllüleri seçtiği için Fatih ünlüler takımına katıldı.

Veda konseyinde yarışmacıların performans puanları da açıklandı. Eser West ve Sema en başarılı oyuncu oldu.

ADAYA BAKIN KİM VEDA ETTİ

Acun Ilıcalı veda konseyinde gönüllüler takımından en az SMS oyunu alan kişiyi açıkladı. Erdi, Fulya, Berna ve Eser arasından daha az oy alan Fulya Survivor'a veda eden isim oldu.

Berna resti çekmişti

Gönüllüler adasında yakın arkadaş oldukları bilinen Berna, Fulya'nın adadan ayrılması takdirde, onu gönderen yarışmacılara karşı savaş açacağını söylemişti.