Survivor'da Serhat Akın, Eser West kavgası devam ediyor! Survivor 10. yeni bölüm fragmanı

Gerilimin gittikçe arttığı Survivor 3 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak 10. bölümüyle 3. haftaya başlayacak. Geçen haftaya Serhat Akın ve Eser West kavgası damga vurdu. Eser West'in, "Seninle aynı adaya düşeyim göreceğim ben seni" tehdidinin ardından Serhat Akın, "Adayı bekleme şimdi gel delikanlıysan" demiş, kavga daha fazla büyümeden sonlandırılmıştı. Bu olay sonrası Eser'e olan tepkiler artıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Erdi'nin tehditkar sözleri izleyenleri şaşırttı. Yeni fragmanda bu haftanın da yine çok hareketli geçeceği görülüyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı.

SURVIVOR'DA ADAYA ÜNLÜLER TAKIMINDAN SEDA VEDA ETTİ

Survivor 2017’ye son veda eden isim belli oldu. 31 Ocak gecesi adaya veda eden kişi Seda oldu. Seda Demir elendiğinden öğrendikten sonra söyledikleriyle damga vurdu. Seda; “Şimdi konuşmak çok zor. Ağlamadan konuşmayı deneyeceğim. Çok uzun süredir hayalim Survivor’a gelmekti. Bu şekilde yazılmak zaten hiç hoşuma gitmedi. Herhangi bir arkadaşa saygısızca bir laf söylediğimi veya terbiyesizlik yaptığımı düşünmüyorum. Sadece oyun sırasında adrenalinin fazla olmasından dolayı kavga çıkmıştı. Bu nedenle yanlış anlaşıldım. Bunlardan dolayı kavgacı ve tartışmacı olarak yansıdı gruba ve o yüzden yazıldım. Bu kadar kolay olmamalıydı, herkesin kendi fikrini birkaç kez daha düşünmesini isterdim. Adaya yararımın olduğunu düşünüyordum. Ben bu üzüntüyü birkaç ay üstümden atamam çünkü Survivor’a kendimi çok ait hissediyordum. Kırgın olduğum birileri var. Şimdi ağlamayacağım, ne diyeyim nasipten ötesi de olmuyor. Daha çok kalmayı isterdim ama bu kadarsa da yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

SERHAT AKIN - ESER WEST KAVGASI

Ödül oyununda bir araya gelen iki takımın kazanacağı ödül, börekti. İki takımda haftalardır aç olmasının etkisiyle yarışmaya tüm gücüyle asıldı fakat kazanan takım Gönüllüler oldu. Oyun sırasında Eser West ve Serhat Akın birbirine girdi. Furkan'ın kaybettiği oyunun ardından tartıştıkları gözlenen ikiliyi ayırmak için takım arkadaşları zorlandı. Hatta bir ara Esat Yontuç bile kavgayı ayırmaya geldi.

Eser West'in, "Seninle aynı adaya düşeyim göreceğim ben seni" tehdidinin ardından Serhat Akın, "Adayı bekleme şimdi gel delikanlıysan" demiş, kavga daha fazla büyümeden sonlandırılmıştı. Bu olay sonrası Eser'e olan tepkiler artıyor.

SURVIVOR'DA PUAN DURUMU NASIL HESAPLANIYOR?

Puan Sıralaması Kuralları

- Birebir oyunlarda kazanan 3 puan alacaktır. Oyunu kaybeden ise 1 puan kaybedecektir.

- İkişer kişilik oyunlarda kazanan iki yarışmacı 2’şer puan alacaktır.

- Grup oyunlarında atıcı 2 puan alacaktır.

- Bayrak oyunlarında kazananlar 3'er puan alacaktır.

- Aynı puanda olan yarışmacıların sıralamasında, oynadığı oyun sayısı daha az olup daha az mağlubiyet alan üstte oluyor.

- YKB sembol oyunlarında her 2 kazanan 6'şar finalde oynadıkları finalistler de 3'er puan alacaktır.

Yarışmanın şuana kadar geride kalan bölümlerinde, Sema 12 oyunda 10 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken puanı 26 oldu..

İkinci sırada yer alan Pınar ise 10 oyunda; 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 19 puanla ikinci sırada

Eser West çıktığı 12 oyunda; 7 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 17 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İŞTE SURVIVOR SON PUAN DURUMU