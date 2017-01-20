Tablo gibi film yaptı
Mandıra Filozofu filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı’nın yeni filmi ‘Yaşamak Güzel Şey’den yayınlanan ilk kareler ve sinemalarda gösterilmeye başlanan teaserı sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı.
- Magazin servisi
Yılın en duygusal komedi filminin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ise takipçilerden ‘Tablo gibi’ yorumları aldı. Nisan ayında vizyona girecek olan filmin başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Çonka paylaşıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini de üstlenen Saçıntı “Teaserımızı izleyen birçok kişi, bizi mutlu eden mesajlar gönderdi. Bir dakikalık görüntülerimiz çok beğenildi darısı geri kalan 104 dakikanın başına. Herkese sonsuz teşekkürler.” dedi.
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