Taha Özer kimdir nereli kaç yaşında? Taha Özer neden gözaltına alındı? Taha Özer ayakkabı firması nedir, babası kimdir? Sosyal medyada paylaştığı sıradışı hayatıyla öne çıkan Taha Özer’in babası İbrahim Şenkal Özer sahibi oldukları ‘Deriden’deki hisseleri kardeşi Gürkal Celal Özer’e devretmişti. Taha Özer Eylül ayı 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şişli Terakki İlkokulu'ndan mezun olan Taha Özer Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme eğitimi alarak 2011 yılında mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olması sonrasında Amerika'nın New York ve Boston kentlerinde yabancı dil eğitimi almıştır. 2012 yılı itibariyle birçok dalda icraatini sürdüren Taha Özer; Instagram'dan paylaşmış olduğu anlık, güncel, eğlence, sanat ve gece hayatı ile ilgili yaşamış olduğu tüm ihtişamı gözler önüne sermiştir. İşte Taha Özer kimdiri hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...









TAHA ÖZER’İN BABASI KİMDİR?



İbrahim Şenkat Özer’dir.



TAHA ÖZER’İN AYAKKABI FİRMASI NEDİR?



İbrahim Şenkal Özer sahibi olduğu Deriden’i kardeşi Gürkal Celal Özer’e devretti. Nisan 2016’da yapılan operasyonla Deriden’in yönetim kurulu başkanlığına Gürkal Celal Özer otururken, şirketin merkezinin de Marka Park merkezine taşınmasına karar verildi. Kulislerde artık Deriden’de tek pay sahibinin Marka Park’ın sahibi Gürkal Celal Özer olduğu söyleniyor.



TAHA ÖZER KİMDİR?



Taha Özer Eylül ayı 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şişli Terakki İlkokulu'ndan mezun olan Taha Özer Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme eğitimi alarak 2011 yılında mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olması sonrasında Amerika'nın New York ve Boston kentlerinde yabancı dil eğitimi alan Taha Özer; 2012 yılında Bodrum'da denizci piyade olarak vatani görevini tamamlamıştır. 2012 yılı itibariyle birçok dalda icraatini sürdüren Taha Özer; Instagram'dan paylaşmış olduğu anlık, güncel, eğlence, sanat ve gece hayatı ile ilgili yaşamış olduğu tüm ihtişamı gözler önüne sermiştir. Birçok kişi tarafından merakla takip edilen Taha Özer yerli Dan Bilzerian olarak da adlandırılmaktadır.









27 yaşında olan Taha Özer vermiş olduğu bir röportajda ‘’Ben çok iyi yaşıyorum bunu da paylaşmayı seviyorum’’ diyerek belirtmiştir. Hayatından birçok kesiti İnstagram üzerinden paylaşan Taha Özer paylaştıklarını daha bir kısmını ifade edebildiğini belirtiyor. Taha Özer ayrıca Periskop da daha çok popüler olduğunu ve dünyada 19. sırada olduğunu belirtiyor. Periscope da 130 bin takipçisi olan Taha Özer renkli yaşamını paylaşan ancak ünlü olmadığını da ifade eden bir kişi.



Özer'in Akşam'da yayınlanan röportajı...



- ‘Sosyal medya Playboy’u lakabını nasıl aldınız?



Sosyal medyadan tanıyanlar sosyal medyada, günlük hayatımdan beni yakın tanıyanlar kendiliğinden bu yakıştırmayı yaptılar diyebilirim. Buna en büyük sebep, özel hayatım, yaşam şeklim ve kadınların ilgisi oldu. Üstelik en önemlisi de benimle yakından tanıştıktan sonra bu düşüncelerinin değişmemesi oldu.



- Single çıkarmaya nasıl karar verdiniz?



Etrafım yıllarca baskı kurdu bana. Beni yakından tanıyanlar özellikle bir gün böyle bir proje yapacağımı söylüyorlardı. Kendimi tanıyamaya başladıkça bu düşünceye inancım arttı. Zaten iyi olmayacağını düşünmediğim hiçbir işe girişmem yapım gereği. ‘Kan Kırmızı’sı yayınladığı ilk üç günde 1 milyon izlemeyi yakaladı.



AİLEMİN PARASINI YEMİYORUM



- Aynı zamanda DJ’lik yapıyorsunuz. Birçok ismin DJ’lik yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Evet! Çok sayıda sözde DJ var. Bazı arkadaşlarım gerçekten yolunda hızla ilerlerken bazıları da neyle ilgilenip daha popüler olsam derdinde maalesef. Şimdilerde en yüksek talep sosyal medyada. Özellikle snapler’de ben de görüneyim ismim geri kalmasın kafası yaşanıyor. Bir de kime elimi sürsem DJ oluyor. İşe ilk başladığımdan bu yana midye dolmacım bile DJ oldu. Görünce dolup kalıyorum. Bu duruma sevineyim mi şaşırayım mı bilemiyorum.



- Ünlü bir ayakkabı firmasının genç varisisiniz? Bunun imkânıyla yaşamak varken neden müzik?



Ailemin maddi durumun iyi olması benim başka bir alanda iyi işler yapmama neden engel olsun. Yani sadece aile parası yiyen ve hiçbir iş yapmayan bir kişi olsaydım daha mı iyi olacaktı. Ailem ayrı ben ayrı bir bireyim. Türk basını beni hep bu noktada yakalamaya çalışıyor. Aslında beni biraz yakından tanısalar böyle düşünceler de ortadan kalkacak. Ben yahu, deli, hızlı bir çocuk.







BENDEN SEVGİLİ OLMAZ



- Genç kızların size davranışları değişiyor mu?



Değişeni çok, aynı kalanı yok desem yeridir. İlgi çok yüksek, görüşmek buluşmak bir şeyler paylaşmak istiyorlar. İmkân olduğunca hoşlandığım bir kız olduğunda görüşüp zaman geçirmeyi ben de seviyorum. Kadınlar, tanışma biçimi olarak Türk filmlerini çok yaşamak istiyorlar. Ama sonuçta öyle ya da böyle hayatlarında olmamı istiyorlar. Yani anlıyorlar ben den sevgili olunmayacağını. Erkek arkadaşlarım da ise durum şöyle; ikiye ayrılıyorlar. Bir prim çabası içinde olanlar ve kendini ünlü etmeye çalışanlar, ikincisi o taraklarda bezi olmayanlar…