Talip olduğu damat adayını böyle etkilemeye çalıştı
İzdivaç programında gelin adayı Dilek, talip olduğu Serkan'ı karşısına geçip dans ederek ikna etmeye çalıştı.
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen ve skandalların eksik olmadığı izdivaç programının gözde gelin adaylarından Serkan'ın son talibi hareketleriyle pes dedirtti.
Hal ve hareketlerinin yanı sıra kendinden emin, patavatsız konuşmasıyla dikkat çeken gelin adayı, ilginç figürler sergilediği dansıyla da olayı bitirdi.
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