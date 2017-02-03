Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı
Tarkan, bugün hayranlarına bir sürpriz yaptı ve sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
Çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tarkan altına şu notu düştü: "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist ya."
Ünlü sanatçının bu fotoğrafı kısa süreden binlerce beğeni aldı...
Tarkan'ın Instagram'daki fotoğrafı 24 bin kez beğenildi.
Tarkan, 2-3 Mart’ta New York’ta, 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda sahne alacak. 5 Mart’taysa şarkılarını Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, 2 bin kişilik The Novo by Microsoft’ta söyleyecek.
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