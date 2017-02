Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tarkan altına şu notu düştü: "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist ya."

Ünlü sanatçının bu fotoğrafı kısa süreden binlerce beğeni aldı...

Tarkan, 2-3 Mart’ta New York’ta, 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda sahne alacak. 5 Mart’taysa şarkılarını Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, 2 bin kişilik The Novo by Microsoft’ta söyleyecek.