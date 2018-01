Tarkan kimdir eşi Pınar Tevetoğlu hamile mi nereli Bülent Ersoy ve Tarkan yeni bir klip mi hazırlıyor

Bülent Ersoy ve Tarkan yeni bir klip mi hazırlıyor? Bülent Ersoy ve Tarkan kimdir? Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile mi? Pınar Tevetoğlu kimdir kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Yeni yılın ilk bombası tarkan ve Bülent Ersoy'dan geldi.Tarkan ve Bülent Ersoy, hazırlıkları uzun zamandır devam eden düet için önceki akşam Ozan Çolakoğlu’nun Ulus’taki stüdyosunda bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni yılı Kıbrıs Girne’de sahnede geçiren Megastar Tarkan, İstanbul’a döndü. Eşi Pınar Tevetoğlu’nun elini bir an olsun bırakmayan sanatçı, eşi için etten kemik oldu. Ersoy stüdyo çıkışında, “Çok güzel oldu. Son satırı da okuyup alkışları aldım. Hayırla vesile olsun inşallah. Bu projeyi herkes çok beğendi. Bende biraz şımardım.” dedi. Ayrıca Ersoy, stüdyo çıkışında, Tarkan için bebek müjdesini verdi. İşte Bülent Ersoy ve Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ile ilgili merak edilenler...



Yılbaşında sahneden en çok kazanan Tarkan oldu. Kıbrıs-Girne’deki bir otelde sahneye çıkan Tarkan 2 saatte 20 şarkı söyledi. Kendisini izleyen 2 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan bu konserlerden 1 milyon 300 bin TL aldı.



Bülent Ersoy kimdir



9 Haziran 1952 yılında Malatya'da doğan Bülent Ersoy, 1960 yılına kadar Malatya’da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç’dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.



Konservatuardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazandı ve 1000 lira para ödülü aldı. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği "Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin", Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.



ÖZEL HAYATI



1998 yılında Cem Adler ile evlendi, 1999 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2007 yılında Armağan Uzun'la yaptı. Ondan da 2008 yılında boşandı. Şimdilerde ise kendisinden 38 yaş küçük İzmirli Berk Yılmaz ile birlikte.



1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen "Çırpınırdı Karadeniz" adlı isteği okumadığı için Hacı Tepe isimli kişi tarafından kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti.



ALBÜMLERİ



Albümler 1973: Ah Tut-i Mucize Guyem 1975: Şöhretler 1975: Konser 1' 1976: Toprak Alsın Muradımı 1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni 1976: Konser 2 1977: Konser 3 1978: Orkide 1 1978: Ölmeyen Şarkılar 1979: Orkide 2 1979: Meyhaneci 1980: Dolmamış Çilem 1980: Beddua 1981: Mahşeri Yaşıyorum 1981: Yüz Karası 1983: Ak Güvercin 1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam 1984: Düşkünüm Sana 1985: Yaşamak İstiyorum 1986: Anılardan Bir Demet 1987: Avustralya Konseri 1987: Suskun Dünyam 1988: Biz Ayrılamayız 1989: İstiyorum 1989: Seçmeler 1989: Bizim Hikayemiz 1990: Öptüm 1991: Bir Sen Bir de Ben 1992: Ablan Kurban Olsun Sana 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3 1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4 1993: Şiirlerle Şarkılarla 1993: Sefam Olsun 1994: Akıllı Ol 1995: Alaturka 95 1995: Benim Dünya Güzellerim 1997: Maazallah 2000: Alaturka 2000 2002: Canımsın 2011: Aşktan Sabıkalı



FİLMLERİ



1976 - Sıralardaki Heyecan 1977 - Ölmeyen Şarkı 1978 - İşte Bizim Hikayemiz 1980 - Beddua 1981 - Yüz Karası 1984 - Acı Ekmek 1984 - Asrın Kadını 1985 - Tövbekar Kadın 1986 - Efkarlıyım Abiler 1988 - Biz Ayrılamayız 1989 - Anılar 1989 - İstiyorum



Tarkan Kimdir?



Tarkan Tevetoğlu altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak 17 Ekim 1972'de Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Alzey'de dünyaya geldi. Almanya'da bir süre yaşadıktan sonra, 1986'da ailesiyle Türkiye'ye dönen Tarkan, lise hayatına Karamürsel Lisesi'nde başladı. Tarkan pop müzik ile ilgili eserler yapmak istiyordu, bunun için ilk önce daha zor olan Türk sanat müziği eğitimi almayı düşünerek sesini daha da geliştirdi.



Tarkan, lise hayatına burada başladı ve Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk Sanat Müziği hakkında bilgi sahibi oldu. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınması üzerinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam etti ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. Lise bitiminde, istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladı.



Tarkan'ın bestesini yaptığı, Alpay'ın sözlerini yazdığı şarkılarla beraber sekiz ay içerisinde 15 parça hazırladılar ve Aralık 1992'de piyasaya çıkan "Yine Sensiz" adlı ilk albümü, özellikle "Kıl Oldum Abi" adlı parçasıyla tutulup 700 bin adet sattı. İkinci albümü Mayıs 1994'te çıktı. Sezen Aksu destekli "A acayipsin" adlı çalışması ile popülaritesini artırdı.



2003 yılındaysa "Dudu" adlı albümü Rusya'da 900 binden fazla satış rakamına ulaştı. Bu hızla çıkışı aynı zamanda reklam tekliflerini de beraberinde getirdi. 2001'de Pepsi, 2004 Opet, 2006 Avea olmak üzere daha birçok reklam şirketinin marka yüzü oldu.



Tarkan, 2014 yılında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde tam 9 gün boyunca verdiği konserlerle 2014 yılına damga vuran bir rekora imza attı. "Kayahan'ın En İyileri 1" albümünde seslendirdiği "Yemin Ettim" şarkısını da ilk kez bu konserlerde seslendirdi ve sonrasında bu konser görüntülerinden bir de video hazırladı.



Tarkan, yaklaşık 10 yıldır aktivist duruşuyla çeşitli doğa projelerini desteklemektedir. Bunlar arasında Hasankeyf, Gediz Deltası, Ergene Nehri, Burdur Gölü, Allianoi Antik Kenti gibi projeler bulunmaktadır. Tarkan, ayrıca Seferihisar Doğa Okulu'nun kurucuları arasındadır. Yaşamın ve öğrenmenin iç içe geçtiği, öğretmen ve öğrenci ayrımının bulunmadığı, geleneksel ve akademik bilginin birlikte düşünüldüğü yeni bir öğrenim anlayışıyla kurulmuş bu okul, doğa kültürünün Türkiye ve dünyada yeniden yaygınlaşması için çalışmaktadır. Tarkan, bu okul için 4 Eylül 2014'te Harbiye'de ve 11 Eylül 2014'te Seferihisar'da "Doğa Sensin" isimli iki konser verdi.





Albümleri



Yine Sensiz (1992)

Aacayipsin (1994)

Ölürüm Sana (1997)

Karma (2001)

Come Closer (2006)

Metamorfoz (2007)

Adımı Kalbine Yaz (2010)



PINAR TEVETOĞLU KİMDİR?



Megastar Tarkan'ın evlilik kararı aldığı sevgilisi Pınar Dilek Almanya Duisburg'da dünyaya geldi. 30 yaşında olan Pınar Dilek, Elazığ'lı anne ve Şanlıurfa'lı babanın kızıdır. Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıkan Pınar Dilek, beş yıl önce Tarkan’ın Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlık ile başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş. 2016 yılı için Tarkan ile evleneceği gündeme gelince medyanın ilgisini üzerine çekti.



Doğum yeri: Almanya (Duisburg)



Boyu: 1.57