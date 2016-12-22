"Teröre inat sokaktayız"

Özyağcılar, son günlerde yaşanan terör saldırılarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ayrıca bu tür saldırıların halkın korkarak evlerine kapanmalarını hedeflediğini belirten Özyağcılar, “Bizim tam aksine sokakta hayatın içinde her zaman olduğumuz gibi yaşantılarımıza devam etmemiz gerekiyor” dedi. Geçen haftaki saldırının hemen ardından Moda’da sahne aldığını ve tiyatronun dolu olduğunu belirten usta oyuncu “Oyun sonunda izleyenlerin alkışından sonra ben de kendilerini eğilerek korkmadan geldikleri için alkışladım” dedi.