Elçin Sangu Kiralık Aşk dizisinde de hamile
Oyuncu Elçin Sangu'nun 5 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken'den 2.5 aylık hamile olduğu iddiası var.
Elçin Sangu'nun zor bir hamilelik geçirdiği konuşuluyor. Tesadüfe bakın ki; ‘Kiralık Aşk’ dizisinde Elçin Sangu’nun oynadığı ‘Defne’ karakteri de hamile kaldı. 13 Ocak’ta yayınlanacak bölümde Defne aşerecek ve gebelik testi yaptıracak. Dizi 20 Ocak’ta sona erecek. Star TV'deki 'Kiralık Aşk'ın 'Defne'si Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor.
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