Teşekkürler! Biz Size Döneriz
Hande Soral, son filmi ‘Biz Size Döneriz’de yeni mezun endüstri mühendisi ‘Lale’ karakterine hayat veriyor.
- Magazin servisi
Doğa Can Anafarta yönetmenliğinde, Asteros Yapım/Kanat Doğramacı yapımcılığında
31 Mart’ta beyaz perdede yerini alacak olan ‘Biz Size Döneriz’ üniversite mezunu 6 yakın arkadaşın iş bulma süreçlerinde kendileriyle tanışma serüvenlerini anlatıyor. Mezun olduktan sonra uzun süre iş bulamayan ‘Lale’yi canlandıran Soral “Biz size döneriz cümlesi aslında kabul görmeme ve hayır demenin iş dünyasındaki zarif kodlaması. Ama en önemlisi yılmamak. Her ‘hayır’ın yeni bir başlangıcın kapısını araladığına inanmalı ve mücadeleden vazgeçmemeli” diye konuştu.
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