Tolga Çevik talk show programı FOX TV izle Tolga Çevik ve Cem Yılmaz akraba mı

Tolga Çevik Cem Yılmaz'la akraba mı? 6 Ocak Tolga Çevik programı konuk isim kim? Tolga Çevik yeni bölümde neler olacak? Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz kimdir kaç yaşında nereli? soruların yanıtları haberimizde.Tolga Çevik'in programına katılan Cem Yılmaz'ın ayakkabıları olay oldu! Cem Yılmaz'ın konuk olduğu Tolgshow'da kahkaha tufanı yaşanacak. Fox TV'de geçtimiz hafta ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan Tolgsshow'un yeni bölümüne Cem Yılmaz ile Tolga Çevik arasında yaşanan diyaloglar damga vuracak. Akraba olduklarına dair bazı esprilerin yer aldığı programda, Cem Yılmaz'la Tolga Çevik akraba mı sorusu akıllara takıldı. Komedyen Cem Yılmaz genelde baştan aşağıya simsiyah kıyafetler içinde görmeye alışkın olduğumuz halinden farklı bir şekilde ekranlara çıktı. Hal böyle olunca Cem Yılmaz'ın kırmızı ayakkabıları dikkatleri üzerine çekti İşte Tolga Çevik programı ve Cem Yılmaz sahneleri...



Tolga Çevik Tolgshow ile izleyici ile buluşuyor. 2. bölümü ile seyircisini buluşturacak Tolga Çevik yine rüzgar gibi esmeye hazırlanıyor. Bir zamanlar Arkadaşım Hoşgeldin, Komedi Dükkanı gibi programlara seyirciyi güldüren Tolga Çevik, Tolgshow adlı programla izleyiciyle yeniden buluştu. Tolga Çevik'in yeni programı Tolgshow'un 2. bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölümde Cem Yılmaz konuk olacak. İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren Tolgshow Cem Yılmaz ile olacak 2. bölümle yine çok iddialı. Yıllardır simsiyah kıyafetlerle ekranlara çıkan Cem Yılmaz, Tolg Show'un 2. bölümünde giydiği ayakkabılarla dikkat çekti.



Fakat ayakkabıların markasına ulaşan hayranları fiyatını görünce şaşırmadan edemedi.



TOLGSHOW 2. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Tolga Çevik'in yeni gösterisi TOLGSHOW'un ikinci bölüm konuğu Cem Yılmaz oldu. Tolgshow 2. yeni bölümüyle 6 Ocak Cumartesi günü Fox TV'de seyircisiyle buluşacak.





4 BİN 350 TL'LİK AYAKKABI!



Cem Yılmaz, giydiği ayakkabının fiyatı 4 bin 350 TL.







Tolgshow'un yeni bölüm tanıtımında yönetmenin esprileri ve Tolga Çevik ile Cem Yılmaz arasındaki diyaloglar, akıllara Cem Yılmaz'la Tolga Çevik akraba mı sorusunu getirdi. İşte, Tolgshow'un 2. bölüm fragmanında geçen "Akraba olduğunuza kesin inandım" esprilerinin ardından akıllara takılan Tolga Çevik ve Cem Yılmaz gerçekten akraba mı? sorusunun cevabı



TOLGA ÇEVİK VE CEM YILMAZ AKRABA MI?



Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında dünya evine girmiştir. Çiftin Tuna ve tan adında iki çocuğu vardır.



Tolga Çevik, 2016 yılında Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajında eşi Özge Yılmaz ve Cem Yılmaz hakkında şu ifadelere yer vermişti;



- Peki bütün bunların hangi aşamasında Özge giriyor hayatınıza?

- Tolga Çevik: "Vizontele" döneminde. Ben Cem'le arkadaştım ama Cem'in bir kız kardeşi olduğunu bilmiyordum. Ortak bir arkadaşımızın mekanında bir gece yarısı Özge'yle tanışıyoruz.



- Özge Çevik: "Vizontele"de izlemiştim Tolga'yı. Başka bir şeye sinirlenmiştim, şöyle bir kadeh kaldırayım dedim. Ben tavlamışımdır Tolga'yı.

- Tolga Çevik: İlişkimiz başladığında hala Özge'nin Cem'in kardeşi olduğunu bilmiyordum. Öğrenince çok üzüldüm.



- Niye üzülüyorsunuz, anlamadım?

- Tolga Çevik: Çünkü Cem çok iyi arkadaşım. Gıcık kapılacak bir durum!



- Özge Çevik: Bıçak sırtı bir durum.

- Tolga Çevik: Yanlış anlaşılır, iyiye yorulmaz diye korktum. "Niye Cem'in kardeşine yanaşıyorsun, Cem'e mi yanaşıyorsun", diye görebilirlerdi. İğrenç bir insan durumuna düşerdim. Düşünen için de iğrenç, yapan için de. Böyle durumlarda Allah yardım ediyor. İyi niyetli olduğum anlaşıldı.



-Cem Yılmaz öyle anlar diye mi endişelendiniz, çevre için mi?

- Tolga Çevik: 1 Cem, 2 benim ailem, 3 çevre... Benim ailem de diyebilirdi ki, "Ayıp değil mi, arkadaşının kardeşi". Cem diyebilir ki, "O kadar güldük eğlendik, yakıştı mı?"

- Özge Çevik: Abime nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Çok gergindim. Tolga yukarıda bizi bekliyor. Ben "Abi bir şey söyleyeceğim" dedim. "Peki kim" dedi? "İşte Tolga" dedim. "Tolga Savacı mı ahahaha" diye gülmeye başladı. Hava kırıldı biraz. Ben de kısık sesle "Yok, Çevik" dedim. Ağlıyor, çok üzüleceğiz, diye düşünüyordum. "Çok başarılı bir iş, güzel bir seçim. Severim ben Tolga'yı" dedi.

- Tolga Çevik: Cem'le ilk karşılaşmamızda "kayınço" diye espriler filan yaptı. Rahatladım.

- Özge Çevik: Abim onu da yanlış söylüyor zaten. "Enişte" demesi lazım! Bu arada duyunca onlarda da bir çekinme olmuş ama "koket mi, nasıl?" gibi.

- Tolga Çevik: Benim ailemde, onların ne kadar mütavazı olduğu konusunda bir tereddüt oldu. "Biz yetmeyiz ailece oğlum" durumu oldu. Bizi aşar endişesi yaşandı. Ama onlar o kadar mütevazı ki anında kaynaştılar. Dünür olmaktan çok mutlu oldular.

- Özge Çevik: Biz her şeyi de yaşadık. Söz de, nişan da, isteme de, düğün de, hepsi oldu.

- Tolga Çevik: İkimizin ailesi de ciddi, çok ciddi yokluklardan gelmiş. Şakası yok yani. Ayın 5'inde parası bitip ay sonunu nasıl getireceğini bilememiş aileler. Sonra sonra Allah yardım etmiş, düzelmiş durum. O yüzden her şeyi yaşayalım istedi aileler.



- İsteme töreni nasıl oldu?

- Özge Çevik: Tolga elinde çikolata ve çiçekle geldi. Ben de kahve yaptım.

- Tolga Çevik: Çok gergin bir ortamdı. Babası, yani kayınpeder acayip komik bir adam.

- Özge Çevik: Her şeyi makara. Ciddi konuşmaya geçilemiyor bir türlü. Benim babam da normal değil. Cem girdi bir de araya. Cem zaten "Bir anlık heves mi kardeşim" deyip duruyor.

- Tolga Çevik: Babam o gün yazıhanede bütün bir faks rulosuna şiir yazmış kız isterken okuyacağım, diye. İçeri girdik faks rulosunu bir açtı salonun ortasına. Bütün salona uzayıp gitti rulo. Allah, dedim baba ne yaptın! Bu olay gerçekleşmeyecek herhalde derken olay tatlıya bağlandı. Çok eğlendik.



GEÇTİĞİMİZ YAZ EŞİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ



Tolga Çevik, geçtiğimiz yaz evliliklerinin 13. yılında eşi Özge Çevik'e aşkını şu sözlerle dile getirmişti:



Öncelikle beni ;97 model arabam 68bin km'deyken ve evimiz kirayken seçtiğin,bana tahammül ettiğin, bana güzel bir hayat ve huzur ,yetmezmiş gibi iki de hayırlı evlat verdiğin, ikisini de ' Ay hayatım bakıcı şart' demeden, arkadaşların gezerken ,sen evinde, kucağında ,salladığın,doğururken 'Allah aşkına şu kadrajcı fotomuzu çeksin' diye moda deliliği yapmadığın,mutlaka her hafta orada burada gözükmemiz gerekir "evde bakıcı olmalıdır" demediğin ve ne olursam olayım beni ve evlatlarımızı sevdiğin için sana ayrı aşığım. Senin kıymetini bilmek bile insana haz veriyor. Birlikte nice 13 yıllara Özgiş hanım .Sene-i devriye'miz yuvamıza hayırlı olsun...







Özge Çevik kimdir?



Özge Çevik hakkında pek bilgi bulunmazgen magazin hayatıyla çok ön plana çıkmayan bir kişiliktir. Komedyen Cem Yılmaz’ın öz kardeşi olan Özge Çevik Tolga Çevik ile 2004 yılında dünya evine girmiştir. Çiftin evliliklerinden Tuna ve Tan adından bir kız birde erkek çocukları dünyaya gelmiştir.