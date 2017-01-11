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Tuğba Özerk'den Deniz Akkaya'yı çıldırtacak sözler: Evden de kovulma tatlım!

Şarkıcı Tuğba Özerk, sunduğu TV programından ayrılan Deniz Akkaya’yı sinirlendirecek açıklamalarda bulundu...

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Tuğba Özerk'den Deniz Akkaya'yı çıldırtacak sözler: Evden de kovulma tatlım! Her fırsatta ekranda kendisini karalamaya çalıştığını iddia ettiği Akkaya hakkında konuşan popçu, “Tatlım, laflarına dikkat et, evden de kovulma. Yeni işler keşfet, evden canlı yayın falan yap!” açıklamasında bulundu
 
CANLI YAYINDA SKANDAL SORU
 
Deniz Akkaya, kızının boşanma konusuyla ilgili canlı yayına bağlanan Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani’ye, "Siz kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye sormuş ve büyük olay olmuştu.
 
Tuğba Özerk bu yapılanı unutmadı ve Deniz Akkaya'nın 'Duymayan Kalmasın' sunuculuğundan gönderilmesinin ardından konuştu...
 
EVDEN CANLI YAYIN FALAN YAP!
 
Ekranda kendisini karalamaya çalıştığını iddia ettiği Akkaya'ya seslenen popçu Tuğba Özerk, "Tatlım, laflarına dikkat et, evden de kovulma. Yeni işler keşfet, evden canlı yayın falan yap!" dedi.

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